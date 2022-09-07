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В Новосибирске прокуратура потребовала привести в порядок монумент в военном городке

Сегодня, 10:50
Фото: Елена Гавровская

Памятник воинам Ленинградско-Павловской дивизии может быть потерян навсегда

Военная прокуратура усмотрела нарушение закона в плачевном состоянии памятника воинам Ленинградско-Павловской дивизии. Территориальному управлению имущественных отношений вынесено представление об устранении недочетов

Военная прокуратура Новосибирского гарнизона отреагировала на жалобы о плачевном состоянии памятной стелы бойцам Ленинградско-Павловской дивизии, которая расположена на территории бывшего военного городка № 17 в Октябрьском районе Новосибирска. 

"Об устранении выявленных нарушений закона руководителю ФГКУ "Сибирское территориальное управление имущественных отношений" внесено представление", - говорится в ответе ведомства на жалобу местной жительницы Елены Гавровской. Это первый ответ по существу на обращения, которые активистка направляла в различные инстанции, от регионального Министерства культуры до ФСБ.

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Абсурдность ситуации заключается в том, что памятник находится в 100 метрах от здания военной прокуратуры и его состояние сотрудники ведомства могут наблюдать каждый день по пути на работу. Однако потребовалось несколько месяцев переписки и публикации в СМИ, чтобы на проблему, наконец-то, обратили внимание. 

Однако, памятная стела может быть попросту уничтожена, как и часть исторической застройки. Памятник находится на территории одного из трех земельных участков, которые федеральная компания "Дом.рф" намерена продать на аукционе с последующей застройкой многоэтажными домами.

Части 85 мотострелковой Ленинградско-Павловской Краснознаменной дивизии были расквартированы в военном городке № 17 после завершения Великой Отечественной войны. После ухода военных памятник, как и здания, многие из которых признаны объектами культурного наследия, пришли в упадок.

#Артем Шершнев#Общество#Военный городок#История#Архитектура
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