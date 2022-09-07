Абсурдность ситуации заключается в том, что памятник находится в 100 метрах от здания военной прокуратуры и его состояние сотрудники ведомства могут наблюдать каждый день по пути на работу. Однако потребовалось несколько месяцев переписки и публикации в СМИ, чтобы на проблему, наконец-то, обратили внимание.