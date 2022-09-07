Военная прокуратура Новосибирского гарнизона отреагировала на жалобы о плачевном состоянии памятной стелы бойцам Ленинградско-Павловской дивизии, которая расположена на территории бывшего военного городка № 17 в Октябрьском районе Новосибирска.
"Об устранении выявленных нарушений закона руководителю ФГКУ "Сибирское территориальное управление имущественных отношений" внесено представление", - говорится в ответе ведомства на жалобу местной жительницы Елены Гавровской. Это первый ответ по существу на обращения, которые активистка направляла в различные инстанции, от регионального Министерства культуры до ФСБ.
Абсурдность ситуации заключается в том, что памятник находится в 100 метрах от здания военной прокуратуры и его состояние сотрудники ведомства могут наблюдать каждый день по пути на работу. Однако потребовалось несколько месяцев переписки и публикации в СМИ, чтобы на проблему, наконец-то, обратили внимание.
Однако, памятная стела может быть попросту уничтожена, как и часть исторической застройки. Памятник находится на территории одного из трех земельных участков, которые федеральная компания "Дом.рф" намерена продать на аукционе с последующей застройкой многоэтажными домами.
Части 85 мотострелковой Ленинградско-Павловской Краснознаменной дивизии были расквартированы в военном городке № 17 после завершения Великой Отечественной войны. После ухода военных памятник, как и здания, многие из которых признаны объектами культурного наследия, пришли в упадок.