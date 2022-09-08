Операция с участием бойцов ОМОНа прошла 7 сентября у торгового центра «Сибирский Молл». Свидетели произошедшего рассказали, что толпы мужчин на парковке начали разбегаться в разные стороны. Часть из них были пойманы спецназом. На опубликованных кадрах в группе «АСТ-54» ВКонтакте заметно, что некоторые задержанные лежали на асфальте, а другие же сидели в спецмашинах.