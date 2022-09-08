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Новосибирцы обсуждают в соцсетях задержание мужчин ОМОНом

Сегодня, 12:15
Фото: АСТ-54
Жители Новосибирска обсуждают громкое задержание ОМОНом группы мужчин. В социальных сетях многие очевидцы рассказали подробности инцидента.
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Полиция

Операция с участием бойцов ОМОНа прошла 7 сентября у торгового центра «Сибирский Молл». Свидетели произошедшего рассказали, что толпы мужчин на парковке начали разбегаться в разные стороны. Часть из них были пойманы спецназом. На опубликованных кадрах в группе «АСТ-54» ВКонтакте заметно, что некоторые задержанные лежали на асфальте, а другие же сидели в спецмашинах.

В ГУ МВД назвали произошедшее «оперативным мероприятием» без раскрытия деталей. Подробности появятся позже. В местных группах очевидцы рассказали, что на место задержания прибыли не менее 5 машин:

«Их было человек 30. Крутили ездили по парковке на машинах, сидели на бордюрах, сначала их караулили мужики. Потом как их начали ловить, как мыши врассыпную начали разбегаться, одного около моих ног в метре поймали, пистолет к голове и руки за голову. Сначала их на дорогу складывали, потом туда на парковку. Машин 5 приехало, если не больше, чтобы их увезти. Возможно, контрабандисты», - пишут свидетели.
«На сколько я увидела, брали нерусских, но миграционной службы не было. Очень много народа грузили. Приехала в молл все тихо спокойно было, вышла через час, ну может чуть больше, уже грузили», - уточняют очевидцы. 
#Эмилия Каплунская#Происшествия#Общество#Криминал#Полиция#Новосибирск
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