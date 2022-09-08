Прокуратура начала проверку после обрушения стены дома в Барабинске

Новостройка на Октябрьской, 65 частично разрушилась из-за урагана накануне, 7 сентября. Это здание простояло всего 5 лет, а построили его для переселенцев из аварийного жилья.
Прокуратура проверит соблюдение администрацией Барабинска и МУП ЖКХ жилищного и градостроительного законодательства. А пока власти Новосибирской области готовятся восстановить стену до 11 сентября.
Напомним, ранее депутат горсовета Барабинска Константин Терещенко рассказал об этом скандальном доме Atas.info. Он упомянул, что написал главе СК России письмо с просьбой разобраться в ситуации.