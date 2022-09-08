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Прокуратура начала проверку после обрушения стены дома в Барабинске

Сегодня, 15:36
Фото: Юлия Настина
Новосибирские прокуроры инициировали проверку после обрушения части дома в Барабинске. Сообщение об этом появилось на сайте ведомства от 8 сентября.

Новостройка на Октябрьской, 65 частично разрушилась из-за урагана накануне, 7 сентября. Это здание простояло всего 5 лет, а построили его для переселенцев из аварийного жилья.

Прокуратура проверит соблюдение администрацией Барабинска и МУП ЖКХ жилищного и градостроительного законодательства. А пока власти Новосибирской области готовятся восстановить стену до 11 сентября.

Напомним, ранее депутат горсовета Барабинска Константин Терещенко рассказал об этом скандальном доме Atas.info. Он упомянул, что написал главе СК России письмо с просьбой разобраться в ситуации.

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#Алина Шефер#Прокуратура#Общество#Новосибирск#Дом сдуло ветром в Барабинске#Дом#Ремонт#Ураган
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