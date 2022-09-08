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Разрушенный ураганом дом в Барабинске восстановят за три дня

Сегодня, 11:17
Фото: Новости дня Каинск Барабинск
В городе Барабинск Новосибирской области 7 сентября произошло ЧП – из-за сильного ветра обрушился жилой многоквартирный дом. В минЖКХ и энергетики региона заявили, что восстановят жилье за несколько дней.

По сообщению ведомства, дом по улице Октябрьской, 65 построили в 2017 году. В нем жили переселенцы из ветхого жилья. Прошлым вечером штормовой ветер обрушил фасад здания.

По факту произошедшего администрация организовала комиссионное обследование дома. Там провели оценку ущерба имуществу, однако позже выяснилось, что ущерб не нанесен.

«Начато проведение восстановительных работ силами МУП «ЖКХ города Барабинска», при благоприятных погодных условиях их завершение запланировано в течение 3 дней»», - рассказали в МинЖКХ.

Напомним, ранее ветер в Карасукском районе сорвал крыши и ветками деревьев оборвал линии электропередач. Без света остались более 1800 человек и 31 социально значимый объект. Под отключение попали 15 населенных пунктов района.

#Эмилия Каплунская#Дом сдуло ветром в Барабинске
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