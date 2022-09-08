Сам инцидент произошел в доме №65, расположенном по улице Октябрьской. По сообщению местных жителей, из-за порывов ветра обрушилась часть дома. Однако жизни людей ничего не угрожало. Само здание не получило сильных повреждений несущих конструкций.
Эту информацию подтвердили и в администрации Барабинска. Так, в городе создана рабочая группа, руководит которой глава по ликвидации ЧП. Кроме того, на месте дежурят и коммунальные службы.
Напомним, как рассказали в компании АО «РЭС», ветер в Карасукском районе сорвал крыши и ветками деревьев оборвал линии электропередач. Без света остались более 1800 человек и 31 социально значимый объект. Под отключение попали 15 населенных пунктов района.