atas.info
ГлавноеВсе новости

Сильный ветер уничтожил на своем пути дом в Барабинске – он обрушился ночью

Сегодня, 08:41
Фото: Новости дня Каинск Барабинск

Часть жилого дома обрушилась в Барабинске из-за сильного ветра

В городе Барабинск Новосибирской области шквалистый ветер обрушил часть жилого дома, о чем написали очевидцы в группе НОВОСТИ ДНЯ КАИНСК БАРАБИНСК" ВКонтакте.

Сам инцидент произошел в доме №65, расположенном по улице Октябрьской. По сообщению местных жителей, из-за порывов ветра обрушилась часть дома. Однако жизни людей ничего не угрожало. Само здание не получило сильных повреждений несущих конструкций.

Эту информацию подтвердили и в администрации Барабинска. Так, в городе создана рабочая группа, руководит которой глава по ликвидации ЧП. Кроме того, на месте дежурят и коммунальные службы.

Напомним, как рассказали в компании АО «РЭС», ветер в Карасукском районе сорвал крыши и ветками деревьев оборвал линии электропередач. Без света остались более 1800 человек и 31 социально значимый объект. Под отключение попали 15 населенных пунктов района.

#Эмилия Каплунская#Общество#Происшествия#Город#Экология#Новосибирск#Дом сдуло ветром в Барабинске
Подпишитесь
Самые дорогие билеты на хоккей в России - на матчи ХК «Сибирь» в Новосибирске
Сегодня, 10:25
ОМОН скрутил толпу мужчин на парковке у новосибирского ТРЦ «Сибирский Молл»
Сегодня, 08:21
Парк «Арена» у нового ЛДС откроют 30 сентября в Новосибирске
Вчера, 15:30
"Вега" – это звук!" - житель Бердска собрал уникальную коллекцию радиоаппаратуры СССР
Вчера, 17:37
Директора новосибирской турфирмы этапируют на Камчатку, где погибли 9 альпинистов
Вчера, 18:30