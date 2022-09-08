Оказывается, жильцы дома №9 вывалили на дорогу огромную кучу асфальта. Иными словами – проехать там невозможно. Также ранее на этом же участке новосибирцы устанавливали столбы и натянули на них цепь. В итоге такое самоуправство мешает автомобилистам и спецмашинам.