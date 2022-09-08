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Скорая помощь не смогла проехать из-за кучи асфальта на Забалуева в Новосибирске

Сегодня, 09:17
Фото: АСТ-54
В Новосибирске на улице Связистов проводится ремонт, в связи с чем, также перекрыта улица Забалуева, что мешает проезду даже врачам, рассказали местные жители в группе «АСТ-54» ВКонтакте.

Объезд организован через улицу Забалуева №10. Именно там пыталась проехать на вызов к пациенту скорая медицинская помощь.

«Ехала скорая помощь, мы услышали громкие высказывания, подошли и сами удивились, на пути скорой помощи оказалось препятствие», — написал автор поста.

Оказывается, жильцы дома №9 вывалили на дорогу огромную кучу асфальта. Иными словами – проехать там невозможно. Также ранее на этом же участке новосибирцы устанавливали столбы и натянули на них цепь. В итоге такое самоуправство мешает автомобилистам и спецмашинам.

Напомним, ранее авария оставила без воды жителей улицы Связистов в Новосибирске.

#Эмилия Каплунская#Транспорт#Общество#Город#Автомобиль#Новосибирск#Дороги
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