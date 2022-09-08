Объезд организован через улицу Забалуева №10. Именно там пыталась проехать на вызов к пациенту скорая медицинская помощь.
«Ехала скорая помощь, мы услышали громкие высказывания, подошли и сами удивились, на пути скорой помощи оказалось препятствие», — написал автор поста.
Оказывается, жильцы дома №9 вывалили на дорогу огромную кучу асфальта. Иными словами – проехать там невозможно. Также ранее на этом же участке новосибирцы устанавливали столбы и натянули на них цепь. В итоге такое самоуправство мешает автомобилистам и спецмашинам.
Напомним, ранее авария оставила без воды жителей улицы Связистов в Новосибирске.