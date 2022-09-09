Директором самой переполненной новосибирской школы №216 стал Александр Ситников

Речь идет о школе №216 в Плющихинском микрорайоне. В учебном заведении обучаются почти 3 500 детей. Ранее городская мэрия называла эту школу переполненной. Например, здесь учатся 14 первых классов – всего 504 человека.
Известно, что Александр Ситников имеет высшее образование и стаж работы 11 лет. С 2009 года по 2015 год работал учителем истории в Аэрокосмическом лицее имени Ю.В. Кондратюка. С 2015 года по 2018 год был директором школы №1, пишет НГС.
«Я расценил это как повышение и согласился, потому что управление школой № 216 позволит мне реализовать все задумки, сформировать свою команду единомышленников», - высказывался Александр Ситников в интервью сайта НГПУ.
Напомним, по итогам декларационной кампании за 2021 год самую высокую зарплату получали руководители так называемых "статусных" школ. К 1 сентября мы составили рейтинг самых высокооплачиваемых педагогов. Их доход в несколько раз превышает самую маленькую зарплату школьного директора в Новосибирске.