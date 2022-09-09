Директором самой переполненной новосибирской школы №216 стал Александр Ситников

Известно, что Александр Ситников имеет высшее образование и стаж работы 11 лет. С 2009 года по 2015 год работал учителем истории в Аэрокосмическом лицее имени Ю.В. Кондратюка. С 2015 года по 2018 год был директором школы №1, пишет НГС.