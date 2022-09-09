Возмущенный новосибирец поинтересовался у женщины, зачем она оставила машину на зебре, на что получил оскорбления в свой адрес, якобы автоледи ждет ребенка из школы. Чем закончилась история неизвестно, что принципиальный мужчина написал заявление в ГИБДД.