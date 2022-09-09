В местных группах появились фотографии, на кадрах которых виден автомобиль Infiniti QX50 – он был припаркован на пешеходом переходе у школы №115.
«А вот парковаться в 15-20 метрах от входа в школу, наверное, сложно для жителей элитного ЖК «Европейский берег». А то, что школа №115 переполнена более чем на 300%, и маленькие ребятишки должны обходить таких господ, подвергая свои жизни опасности, это девушку не волнует», — возмутился автор фотографии.
Возмущенный новосибирец поинтересовался у женщины, зачем она оставила машину на зебре, на что получил оскорбления в свой адрес, якобы автоледи ждет ребенка из школы. Чем закончилась история неизвестно, что принципиальный мужчина написал заявление в ГИБДД.