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Стартовал третий день довыборов в Заксобрание Новосибирской области

Сегодня, 09:07
Фото: 1MI
Третий день голосования на довыборах в Заксобрание Новосибирской области начался 11 сентября. В районах региона в 8:00 открылись 155 избирательных участка.

Так, в 2022 году избирают депутатов по одномандатным округам № 4, № 10. Принять участие в голосовании могут только новосибирцы.

Начались выборы еще 9 сентября и завершаются сегодня, 11 сентября. Каждый гражданин может найти свой избирательный участок по ссылке. Режим работы с 8:00 до 20:00 часов.

Напомним, ранее Atas.info писал, кого готовятся выбрать жители региона, как будут организованы выборы. Также читайте, что явка по выборам в органы местного самоуправления Новосибирской области вчера составила более 15 тысяч человек. Больше всего проголосовали в округе №4.

#Эмилия Каплунская#Политика#Общество#Выборы 2022 в Новосибирской области#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#2022
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