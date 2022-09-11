Стартовал третий день довыборов в Заксобрание Новосибирской области

Напомним, ранее Atas.info писал, кого готовятся выбрать жители региона, как будут организованы выборы. Также читайте, что явка по выборам в органы местного самоуправления Новосибирской области вчера составила более 15 тысяч человек. Больше всего проголосовали в округе №4.