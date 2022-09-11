Стартовал третий день довыборов в Заксобрание Новосибирской области

Так, в 2022 году избирают депутатов по одномандатным округам № 4, № 10. Принять участие в голосовании могут только новосибирцы.
Начались выборы еще 9 сентября и завершаются сегодня, 11 сентября. Каждый гражданин может найти свой избирательный участок по ссылке. Режим работы с 8:00 до 20:00 часов.
Напомним, ранее Atas.info писал, кого готовятся выбрать жители региона, как будут организованы выборы. Также читайте, что явка по выборам в органы местного самоуправления Новосибирской области вчера составила более 15 тысяч человек. Больше всего проголосовали в округе №4.