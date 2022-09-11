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Уборщица обматерила посетительницу кофейни в Новосибирске

Сегодня, 17:37
Фото: 1MI
Сотрудница кофейни на проспекте Маркса обругала клиентку после того, как так проигнорировала извинения уборщицы

Жительница Новосибирска рассказала с помощью сервиса отзывов Flamp об инциденте, который произошел в одной из кофеен на проспекте Маркса в Ленинском районе города. По словам женщины, она выпила кофе и уже направлялась к выходу из заведения. В этот момент ее случайно толкнула уборщица, которая мыла пол в наушниках. Техническая сотрудница кафе рассыпалась в извинениях.

Клиентка, по ее словам, решила не реагировать на слова извинения, и продолжила движение. После чего ей вслед полетели бранные слова. Женщина обратилась к руководству кафе с просьбой провести с сотрудниками воспитательную работу.

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#Общество#Новосибирск#Инцидент#Кофейня#Мать
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