Уборщица обматерила посетительницу кофейни в Новосибирске

Жительница Новосибирска рассказала с помощью сервиса отзывов Flamp об инциденте, который произошел в одной из кофеен на проспекте Маркса в Ленинском районе города. По словам женщины, она выпила кофе и уже направлялась к выходу из заведения. В этот момент ее случайно толкнула уборщица, которая мыла пол в наушниках. Техническая сотрудница кафе рассыпалась в извинениях.