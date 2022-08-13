Наполеона в кроссовках украли из кофейни в Новосибирске (видео)

Из кофейни "White Swift" на Морском проспект в новосибирском Академгородке украдена репродукция картины Жака Луи Давида "Бонапарт на перевале Сен-Бернар". На полотне изображен французский император, обутый в кроссовки, в руке Наполеон держит магнитофон. Момент кражи попал в объектив камеры видеонаблюдения.
Мужчина, который в разгар рабочего дня снял картину со стены и унес в неизвестном направлении, не привлек внимание посетителей кофейни. Персонал обнаружил пропажу только утром следующего дня, пишет телеграм-канал "Ненаучный Городок".