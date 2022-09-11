В Новосибирске открыты два магазина H&M – в ТРЦ «Галерея» и «Аура». Первым бренд вновь открылся в «Галерее Новосибирск». Там были метровые очереди сначала на кассах, а потом и вовсе – на входе в магазин. Спустя несколько дней открылся и второй магазин в «Ауре». Сейчас покупатели активно скупают оставшийся товар из старых коллекций. Часть вещей уже раскуплена, о чем рассказала сибирячка Анна.