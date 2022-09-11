В Новосибирске открыты два магазина H&M – в ТРЦ «Галерея» и «Аура». Первым бренд вновь открылся в «Галерее Новосибирск». Там были метровые очереди сначала на кассах, а потом и вовсе – на входе в магазин. Спустя несколько дней открылся и второй магазин в «Ауре». Сейчас покупатели активно скупают оставшийся товар из старых коллекций. Часть вещей уже раскуплена, о чем рассказала сибирячка Анна.
«В Галерее уже почти совсем пусто, а вот в Ауре половина вещей уже распродана. Остались не самые лучшие товары – по скидкам мало чего осталось. Вполне можно найти нужное в детском отделе», - поделилась с Atas.info покупательница Анна.
Из оставшихся вещей можно найти нижнее белье, шапки, шарфы, бижутерию, носки, джинсы, свитера. Любительница бренда Наталья рассказала, удался ли у нее шопинг в эти выходные.
«Я люблю нижнее белье из H&M – оно качественное и приятное тело, где найти подобное даже не знаю. Купила с запасом. Также в магазине нашла хорошую черную сумку, которую давно хотела купить. Сейчас с открытием магазина решила больше не откладывать. Жаль, что он закрывается, но российские бренды тоже не хуже», - делится с Atas.info Наталья.
Корреспондент Atas.info лично убедился в том, что магазин действительно опустел. Скидки на некоторые товары хоть и есть, но они небольшие. Вещи стараются перемещать из стороны в сторону, чтобы магазин не казался «пустым». Но все же белые полки дают осознание того, что H&M действительно покидает российский рынок.