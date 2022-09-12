Бастрыкин потребовал немедленно возбудить дело после сноса стелы ВОВ в Новосибирске

Ранее жители Новосибирска обратились к главе СК с просьбой разобраться в обстоятельствах демонтажа стелы рядом с ТРЦ «Ройял Парк». Теперь на этом месте построят гостиницу, в связи с чем, Бастрыкин потребовал провести процессуальную проверку.