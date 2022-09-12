atas.info
ГлавноеВсе новости

Бастрыкин потребовал немедленно возбудить дело после сноса стелы ВОВ в Новосибирске

Сегодня, 08:15
Фото: 1MI

Бастыркин поручил СК возбудить дело после демонтажа стелы ВОВ в Новосибирске

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил новосибирскому Следкому возбудить уголовное дело после сноса стелы, посвященной героям Великой Отечественной войны. Соответствующая информация появилась на сайте ведомства.

Ранее жители Новосибирска обратились к главе СК с просьбой разобраться в обстоятельствах демонтажа стелы рядом с ТРЦ «Ройял Парк». Теперь на этом месте построят гостиницу, в связи с чем, Бастрыкин потребовал провести процессуальную проверку.

«Вместе с тем, пользователи в комментариях в социальной сети «ВКонтакте» сообщают о том, что, согласно полученным из следственного управления СК России по Новосибирской области сведениям, обращение одного из жителей города по данному вопросу перенаправлено для рассмотрения по существу в надзорный орган», - уточнили в СК РФ.

Ход расследования будет контролировать центральный аппарат ведомства.

Напомним, что стелу в Новосибирске снесли еще летом этого года. Тогда в мэрии заявили, что демонтаж был запланирован, а сейчас конструкцию реконструируют.

#Общество#Город#Новосибирск#2022#Эмилия Каплунская
Подпишитесь
Кандидаты от ЕР победили на довыборах в Заксобрание Новосибирской области
Сегодня, 11:15
Экс-чиновнику Дубровскому из Бердска из ревности выбили зуб на «Доме-2»
Вчера, 13:38
Пять великих тайн Новосибирска попали в знаменитую книжную серию
Сегодня, 09:12
"Урожаем против свалки": необычную экоакцию протеста устроили дачники Новосибирска
Вчера, 18:56
Новое расписание электричек в Новосибирске с 14 сентября 2022 - причины
Вчера, 09:59
В Новосибирске назвали дату завершения сезона проката самокатов
10 сентября, 15:01