Бастрыкин потребовал немедленно возбудить дело после сноса стелы ВОВ в Новосибирске

Ранее жители Новосибирска обратились к главе СК с просьбой разобраться в обстоятельствах демонтажа стелы рядом с ТРЦ «Ройял Парк». Теперь на этом месте построят гостиницу, в связи с чем, Бастрыкин потребовал провести процессуальную проверку.
«Вместе с тем, пользователи в комментариях в социальной сети «ВКонтакте» сообщают о том, что, согласно полученным из следственного управления СК России по Новосибирской области сведениям, обращение одного из жителей города по данному вопросу перенаправлено для рассмотрения по существу в надзорный орган», - уточнили в СК РФ.
Ход расследования будет контролировать центральный аппарат ведомства.
Напомним, что стелу в Новосибирске снесли еще летом этого года. Тогда в мэрии заявили, что демонтаж был запланирован, а сейчас конструкцию реконструируют.