Во вторник, 13 сентября, авиакомпания S7 начала закрытую распродажу авиабилетов для владельцев кобрендинговых банковских карт. Анонсированы скидки до 50%, но подобных предложений очень мало и действуют они только на некоторые даты по не самым популярным направлениям. Однако и на рейсы, пользующиеся повышенным спросом у сибиряков, есть билеты по весьма привлекательным ценам.
Мы сравнили стоимость перелета по акции в эконом-классе (только ручная кладь, без багажа) туда-обратно из Новосибирска с 3 по 16 октября с ценами без скидок.
Захватить бархатный сезон в Сочи и заодно посетить Абхазию можно за 9 798 рублей против 14 048 рублей по стандартному тарифу. Серьезно можно сэкономить в путешествии на Дальний Восток. Слетать во Владивосток обойдется в 17 543 рубля вместо 31 242 рублей. Билеты в Иркутск для владельцев кобрендинговых банковских карт сегодня можно купить за 9 726 рублей, в то время как по обычному тарифу перелет будет стоить 16 126 рублей. Желающие побывать в российской столице тоже могут сэкономить – 8 968 рублей против 11 598.
Но не стоит обольщаться. Интересные цены действуют далеко не на все дни и не на все рейсы. Кроме того, часто встречаются комбинации, когда в одну сторону предлагается купить перелет по привлекательной стоимости, а вот обратно, как ни комбинируй, цены резко возрастают. Для того, чтобы найти наиболее выгодные предложения, нужно внимательно изучать расписание.
Купить недорогие билеты в первую волну распродажи можно только с помощью кобрендиговой банковской карты Tinkoff-S7. Если на сайте или в приложении авиакомпании ввести реквизиты карты, выпущенной другим банком, то скидку получить не получится.
Закрытая распродажа продлится один день, а в среду, 14 сентября, скидки будут доступны всем желающим. Будет ли размер дисконта таким же и сколько направлений будут доступны по сниженным ценам, неизвестно.