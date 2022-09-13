Захватить бархатный сезон в Сочи и заодно посетить Абхазию можно за 9 798 рублей против 14 048 рублей по стандартному тарифу. Серьезно можно сэкономить в путешествии на Дальний Восток. Слетать во Владивосток обойдется в 17 543 рубля вместо 31 242 рублей. Билеты в Иркутск для владельцев кобрендинговых банковских карт сегодня можно купить за 9 726 рублей, в то время как по обычному тарифу перелет будет стоить 16 126 рублей. Желающие побывать в российской столице тоже могут сэкономить – 8 968 рублей против 11 598.