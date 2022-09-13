atas.info
ГлавноеВсе новости

Авиакомпания S7 начала распродажу билетов: самые большие скидки из Новосибирска

Сегодня, 10:52
Фото: 1MI
Распродажа билетов стартовала на сайте авиакомпании S7 13 сентября. Смотрим, как снизились цены на перелеты по популярным направлениям из Новосибирска

Во вторник, 13 сентября, авиакомпания S7 начала закрытую распродажу авиабилетов для владельцев кобрендинговых банковских карт. Анонсированы скидки до 50%, но подобных предложений очень мало и действуют они только на некоторые даты по не самым популярным направлениям. Однако и на рейсы, пользующиеся повышенным спросом у сибиряков, есть билеты по весьма привлекательным ценам.

Мы сравнили стоимость перелета по акции в эконом-классе (только ручная кладь, без багажа) туда-обратно из Новосибирска с 3 по 16 октября с ценами без скидок.

Захватить бархатный сезон в Сочи и заодно посетить Абхазию можно за 9 798 рублей против 14 048 рублей по стандартному тарифу. Серьезно можно сэкономить в путешествии на Дальний Восток. Слетать во Владивосток обойдется в 17 543 рубля вместо 31 242 рублей. Билеты в Иркутск для владельцев кобрендинговых банковских карт сегодня можно купить за 9 726 рублей, в то время как по обычному тарифу перелет будет стоить 16 126 рублей. Желающие побывать в российской столице тоже могут сэкономить – 8 968 рублей против 11 598.

Компания S7 запустила прямые авиарейсы из Новосибирска в Стамбул
Узнать подробнее

Но не стоит обольщаться. Интересные цены действуют далеко не на все дни и не на все рейсы. Кроме того, часто встречаются комбинации, когда в одну сторону предлагается купить перелет по привлекательной стоимости, а вот обратно, как ни комбинируй, цены резко возрастают. Для того, чтобы найти наиболее выгодные предложения, нужно внимательно изучать расписание.

Купить недорогие билеты в первую волну распродажи можно только с помощью кобрендиговой банковской карты Tinkoff-S7. Если на сайте или в приложении авиакомпании ввести реквизиты карты, выпущенной другим банком, то скидку получить не получится.

Закрытая распродажа продлится один день, а в среду, 14 сентября, скидки будут доступны всем желающим. Будет ли размер дисконта таким же и сколько направлений будут доступны по сниженным ценам, неизвестно.

Читайте также:
"Детский мир" в Новосибирске задрал цены под видом распродажиМагазин H&M снова открыли в ТРЦ «Галерея Новосибирск» - началась финальная распродажаПрокуратура проверит соблюдение прав людей из задержанного рейса Омск-Новосибирск
#Транспорт#Новосибирск#S7#Распродажа#Авиабилеты#2022
Подпишитесь
Кандидаты от ЕР победили на довыборах в Заксобрание Новосибирской области
Вчера, 11:15
Новосибирский инфекционист заявил, что вакцина от COVID-19 и удаленка уже не помогут
Вчера, 15:42
Власти подали многомиллионный иск к оператору рекламы в Новосибирске
Вчера, 08:55
Жара до +27: в Новосибирск придет настоящее бабье лето в сентябре 2022
Вчера, 12:06
Возбуждено уголовное дело из-за сноса стелы в честь героев ВОВ в Новосибирске
Вчера, 18:00
"КПРФ потеряла функцию оппозиционера": итоги выборов 2022 в Новосибирской области
Вчера, 13:32