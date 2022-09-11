"Детский мир" в Новосибирске задрал цены под видом распродажи

"Мдааа…. Не очень конечно распродажи пошли. Стрем!!!позор!!!" – написала некто Элина Константиновна (орфография и пунктуация сохранены). Женщина обратила внимание, что в ходе распродажи приглянувшиеся ей брюки для мальчиков подорожали на 100 рублей.