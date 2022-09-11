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"Детский мир" в Новосибирске задрал цены под видом распродажи

Сегодня, 17:49
Фото: flamp.ru
Жительница Новосибирска пожаловалась на магазин "Детский мир" в Советском районе. По словам покупательницы, она пришла на распродажу и обнаружила, что цены выросли

На ценовую политику магазина "Детский мир", который работает в торговом "Эдем" на улице Кутателадзе в Советском районе Новосибирска пожаловалась пользователь сервиса отзывов Flamp.

"Мдааа…. Не очень конечно распродажи пошли. Стрем!!!позор!!!" – написала некто Элина Константиновна (орфография и пунктуация сохранены). Женщина обратила внимание, что в ходе распродажи приглянувшиеся ей брюки для мальчиков подорожали на 100 рублей.

"Переоценка товара в магазине может происходить как в меньшую сторону, так и в большую", - ответила ей администрация магазина.

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#Артем Шершнев#Общество#Новосибирск#Распродажа#Тц эдем#Детский мир
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