Мэр Локоть представил Новосибирск как Новогоднюю столицу России в Москве

Добавим, что по замыслу авторов проекта, во всех районах Новосибирска создадут восемь локаций: каждая посвящена определённому федеральному округу России. На площадках представят колорит и особенности российских регионов: ремёсла, кухню, моду, промышленность, культуру, традиции. Главную площадку проекта развернут в центре города — на площади Ленина.