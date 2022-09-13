Мэр Локоть представил Новосибирск как Новогоднюю столицу России в Москве

Мэр отметил, что праздничные мероприятия к этому событию начнутся уже с 25 декабря 2022 года. В городе установят елку, зальют каток, а также празднично украсят центр.
Добавим, что по замыслу авторов проекта, во всех районах Новосибирска создадут восемь локаций: каждая посвящена определённому федеральному округу России. На площадках представят колорит и особенности российских регионов: ремёсла, кухню, моду, промышленность, культуру, традиции. Главную площадку проекта развернут в центре города — на площади Ленина.