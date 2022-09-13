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Мэр Локоть представил Новосибирск как Новогоднюю столицу России в Москве

Сегодня, 20:14
Фото: Алина Шефер / atas.info
Глава города Новосибирска Анатолий Локоть совместно с представителями Минэкономразвития и туристско-информационных центров региона представил программу «Новогодняя столица России-2023» на 28-м Международном форуме-выставке ОТДЫХ Leisure 2022.

Мэр отметил, что праздничные мероприятия к этому событию начнутся уже с 25 декабря 2022 года. В городе установят елку, зальют каток, а также празднично украсят центр.

Добавим, что по замыслу авторов проекта, во всех районах Новосибирска создадут восемь локаций: каждая посвящена определённому федеральному округу России. На площадках представят колорит и особенности российских регионов: ремёсла, кухню, моду, промышленность, культуру, традиции. Главную площадку проекта развернут в центре города — на площади Ленина.

#Эмилия Каплунская#Общество#Город#Новосибирск#Новосибирская область#2022
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