Минздрав опроверг лидерство Новосибирской области по младенческой смертности

Ранее Росстат опубликовал статистику рождаемости и смертности населения России за семь месяцев 2022 года. Так, в Новосибирской области в указанный период умерли 89 младенцев (дети до 1 года), что на 8 случаев больше, чем за такой же период 2021 года (рост 14,6%).