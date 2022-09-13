Минздрав опроверг лидерство Новосибирской области по младенческой смертности

Ранее Росстат опубликовал статистику рождаемости и смертности населения России за семь месяцев 2022 года. Так, в Новосибирской области в указанный период умерли 89 младенцев (дети до 1 года), что на 8 случаев больше, чем за такой же период 2021 года (рост 14,6%).
Тогда появилась информация, что Новосибирск стал лидером по младенческой смертности во всей Сибири. Однако в региональном минздраве опровергли данную информацию, назвав сравнение промежуточных данных некорректным.
«В данном случае необходимо обязательно учитывать количество населения и количество родов в разных субъектах СФО», - говорится в сообщении министерства здравоохранения.
Кроме того, в наше регион приезжают лечиться дети из других городов, а случаи смертности все равно приписываются Новосибирску.