atas.info
ГлавноеВсе новости

Минздрав опроверг лидерство Новосибирской области по младенческой смертности

Сегодня, 10:06
Фото: 1MI
Минздрав опроверг информацию о том, что Новосибирская область стала лидером по младенческой смертности в Сибири. Об этом говорится на сайте ведомства.

Ранее Росстат опубликовал статистику рождаемости и смертности населения России за семь месяцев 2022 года. Так, в Новосибирской области в указанный период умерли 89 младенцев (дети до 1 года), что на 8 случаев больше, чем за такой же период 2021 года (рост 14,6%).

Тогда появилась информация, что Новосибирск стал лидером по младенческой смертности во всей Сибири. Однако в региональном минздраве опровергли данную информацию, назвав сравнение промежуточных данных некорректным.

«В данном случае необходимо обязательно учитывать количество населения и количество родов в разных субъектах СФО», - говорится в сообщении министерства здравоохранения.

Кроме того, в наше регион приезжают лечиться дети из других городов, а случаи смертности все равно приписываются Новосибирску.

#Эмилия Каплунская#Общество#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Смерть#Дети#2022
Подпишитесь
Кандидаты от ЕР победили на довыборах в Заксобрание Новосибирской области
Вчера, 11:15
Новосибирский инфекционист заявил, что вакцина от COVID-19 и удаленка уже не помогут
Вчера, 15:42
Власти подали многомиллионный иск к оператору рекламы в Новосибирске
Вчера, 08:55
Жара до +27: в Новосибирск придет настоящее бабье лето в сентябре 2022
Вчера, 12:06
Возбуждено уголовное дело из-за сноса стелы в честь героев ВОВ в Новосибирске
Вчера, 18:00
"КПРФ потеряла функцию оппозиционера": итоги выборов 2022 в Новосибирской области
Вчера, 13:32