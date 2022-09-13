Названа позиция Совета депутатов Новосибирска о лишении мандатов Бойко и Пироговой

Ранее члены новосибирского Заксобрания и Совета депутатов обратились к главе СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой лишить мандата оппозиционера Сергея Бойко. Поводом стали видеоролики, в которых народный избранник якобы «компрометируют действия Вооружённых сил РФ и президента по защите общественного порядка и безопасности».
В июле этого же года активисты обращались с просьбой лишить мандата и Хельгу Пирогову из «Коалиции 2020». Громкий скандал разгорелся из-за её поста в соцсетях с критикой спецоперации. Дмитрий Асанцев считает, что оснований для лишения мандатов Хельги Пироговой и Сергея Бойко нет.
«Основаниями для досрочного прекращения депутатских полномочий могут быть вступление в силу обвинительного приговора суда, отзыв депутата избирателями. Полномочия прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных федеральными законами», — рассказал порталу Om1.ru Дмитрий Асанцев.