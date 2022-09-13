Названа позиция Совета депутатов Новосибирска о лишении мандатов Бойко и Пироговой

В июле этого же года активисты обращались с просьбой лишить мандата и Хельгу Пирогову из «Коалиции 2020». Громкий скандал разгорелся из-за её поста в соцсетях с критикой спецоперации. Дмитрий Асанцев считает, что оснований для лишения мандатов Хельги Пироговой и Сергея Бойко нет.