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Названа позиция Совета депутатов Новосибирска о лишении мандатов Бойко и Пироговой

Сегодня, 15:28
Фото: atas.info
Председатель Совета депутатов Новосибирска Дмитрий Асанцев предположил, на каких основаниях Бойко и Пирогову могут лишить мандата.

Ранее члены новосибирского Заксобрания и Совета депутатов обратились к главе СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой лишить мандата оппозиционера Сергея Бойко. Поводом стали видеоролики, в которых народный избранник якобы «компрометируют действия Вооружённых сил РФ и президента по защите общественного порядка и безопасности».

В июле этого же года активисты обращались с просьбой лишить мандата и Хельгу Пирогову из «Коалиции 2020». Громкий скандал разгорелся из-за её поста в соцсетях с критикой спецоперации. Дмитрий Асанцев считает, что оснований для лишения мандатов Хельги Пироговой и Сергея Бойко нет.

«Основаниями для досрочного прекращения депутатских полномочий могут быть вступление в силу обвинительного приговора суда, отзыв депутата избирателями. Полномочия прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных федеральными законами», — рассказал порталу Om1.ru Дмитрий Асанцев.
#Эмилия Каплунская#Общество#Политика#Новосибирск#2022
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