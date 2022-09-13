Новосибирский депутат Каверзина подала жалобу в ЕСПЧ за арест на семь суток

«Наконец-то доделали и послали все документы, необходимые для ЕСПЧ. Это по делу, когда меня на семь суток арестовали за "Бессмертный полк". (...) ставлю последнюю подпись», — написала Каверзина.
Напомним, что арестовали народную избранницу из-за предложения в соцсетях поучаствовать в несогласованном шествии и возложить цветы в рамках «Бессмертного полка».
Ранее общественник из Новосибирска Недоступ потребовал через горсовет извинений от депутата Светланы Каверзиной. С его слов, она написала «порочащей его честь» пост в соцсети.