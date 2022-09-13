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Новосибирский депутат Каверзина подала жалобу в ЕСПЧ за арест на семь суток

Сегодня, 15:00
Фото: ВК Светланы Каверзиной
Независимый депутат горсовета Новосибирска Светлана Каверзина подала жалобу в ЕСПЧ за арест на семь суток, о чем написала в своем Telegram-канале.
«Наконец-то доделали и послали все документы, необходимые для ЕСПЧ. Это по делу, когда меня на семь суток арестовали за "Бессмертный полк". (...) ставлю последнюю подпись», — написала Каверзина.

Напомним, что арестовали народную избранницу из-за предложения в соцсетях поучаствовать в несогласованном шествии и возложить цветы в рамках «Бессмертного полка».

Ранее общественник из Новосибирска Недоступ потребовал через горсовет извинений от депутата Светланы Каверзиной. С его слов, она написала «порочащей его честь» пост в соцсети.

#Общество#Политика#Новосибирск#2022#Уголовное дело#Эмилия Каплунская
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