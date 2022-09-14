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Депутат Панфёров призвал наказать участников фотосессии на памятнике в Новосибирске

Сегодня, 17:56
Фото: atas.info / Единая Россия
Первый вице-спикер Заксобрания Новосибирской области Андрей Панфёров призвал правоохранительные органы найти участников фотосессии у памятника воинам локальных конфликтов.

Напомним, что в центре Новосибирска мужчина устроил фотосессию прямо у военного памятника – на глазах у людей он в красных трусах и халате позировал у памятника воинам-участникам локальных конфликтов на Красном проспекте. Однако ему помешали очевидцы.

Панферов заявил, что если бы такое произошло на его глазах – он был отреагировал однозначно – «их счастье, что не мне они попались. Если бы я к ним подошел, то один и второй, в лучшем случае, уползли бы в направлении травматологического пункта. А этого козла в красных трусах, я бы ещё этими трусами накормил», - сказал депутат в беседе с «МК в Новосибирске»
.
Он считает, что люди думают, что все это останется безнаказанно. В связи с эти политик считает, что нужно поднять оперативность полицейских, чтобы они отыскали участников фотосессии.

#Александр Кондратьев#Криминал#Новосибирск#Фотосессия#Критика#Политика
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