Депутат Панфёров призвал наказать участников фотосессии на памятнике в Новосибирске

Панферов заявил, что если бы такое произошло на его глазах – он был отреагировал однозначно – «их счастье, что не мне они попались. Если бы я к ним подошел, то один и второй, в лучшем случае, уползли бы в направлении травматологического пункта. А этого козла в красных трусах, я бы ещё этими трусами накормил», - сказал депутат в беседе с «МК в Новосибирске»

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Он считает, что люди думают, что все это останется безнаказанно. В связи с эти политик считает, что нужно поднять оперативность полицейских, чтобы они отыскали участников фотосессии.