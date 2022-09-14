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Мужчину зарезали на остановке в Ленинском районе Новосибирска

Вчера, 20:45
Фото: Инцидент Новосибирск
В Ленинском районе Новосибирска на автобусной остановке «Завод Сибиар» ножом зарезали 31-летнего мужчину в ходе ссоры. Информацию Atas.info предоставили в СУ СКР по региону.

Напомним, что тело мужчины было найдено утром, 14 сентября. Очевидцы утверждали, что на место сразу же приехали полицейские и судмедэксперты, которые сфотографировали труп, накрыли покрывалом и затем увезли.

В ведомстве уточнили, что 27-летний подозреваемый в убийстве поссорился с 31-летним погибшим. Тот психанул и не менее пяти раз ударил человека ножом, а затем убежал. 

Пострадавший скончался на месте происшествия, а сбежавшего быстро поймали – он оказался уже ранее судим. Возбуждено уголовное дело за убийство.

#Александр Кондратьев#Криминал#Новосибирск#Убийство#Нож#Полиция#Тело
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