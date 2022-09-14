Напомним, что тело мужчины было найдено утром, 14 сентября. Очевидцы утверждали, что на место сразу же приехали полицейские и судмедэксперты, которые сфотографировали труп, накрыли покрывалом и затем увезли.
В ведомстве уточнили, что 27-летний подозреваемый в убийстве поссорился с 31-летним погибшим. Тот психанул и не менее пяти раз ударил человека ножом, а затем убежал.
Пострадавший скончался на месте происшествия, а сбежавшего быстро поймали – он оказался уже ранее судим. Возбуждено уголовное дело за убийство.