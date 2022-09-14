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Таксист протаранил скорую помощь на Красном проспекте в центре Новосибирска

Сегодня, 09:17
Фото: 1MI
Автомобиль, брендированный такси, столкнулся с каретой скорой помощи в центре Новосибирска. Фельдшеры ехали со включенными спецсигналами.

Авария произошла днем 13 сентября на перекрестке Фрунзе и Красного проспекта. Таксист «Яндекса» врезался в скорую, которая ехала по выделенной полосе.

«Медики могли ехать на вызов, либо в больницу. Были включены сигналки. Мы не видели пострадавших», - рассказал Atas.info один из очевидцев ДТП.

Столкновение спецтранспорта с иномаркой попало на видеорегистратор одного из водителей. Он опубликовал ролик в группе «АСТ-54».

Об этой аварии сотрудники ГИБДД Новосибирска не сообщали, никаких комментариев не давали.

#Алина Шефер#Город#Новосибирск#ДТП#Видео
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