Таксист протаранил скорую помощь на Красном проспекте в центре Новосибирска

Авария произошла днем 13 сентября на перекрестке Фрунзе и Красного проспекта. Таксист «Яндекса» врезался в скорую, которая ехала по выделенной полосе.
«Медики могли ехать на вызов, либо в больницу. Были включены сигналки. Мы не видели пострадавших», - рассказал Atas.info один из очевидцев ДТП.
Столкновение спецтранспорта с иномаркой попало на видеорегистратор одного из водителей. Он опубликовал ролик в группе «АСТ-54».
Об этой аварии сотрудники ГИБДД Новосибирска не сообщали, никаких комментариев не давали.