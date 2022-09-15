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Банду угонщиков дорогих иномарок будут судить в Новосибирске - они украли на 12 млн

Сегодня, 10:56
Фото: 1MI

Банду угонщиков автомобилей начнут судить в Новосибирске

Уголовное дело об автокражах на 12,5 миллионов рублей дошло до суда в Новосибирске, о чем сообщили в ГУ МВД по региону.

К кражам причастны обвиняемые в возрасте от 22 до 33 лет. По данным полиции, с июля по сентябрь 2021 года мужчины похитили семь иномарок, а затем продавали их по всей России.

Также причастность банды установили еще к 10 покушениям на кражи автомобилей и одному мошенничеству. Злоумышленники якобы под предлогом продажи иномарки украли у покупателя более 350 тыс. рублей. Общий ущерб превысил 12,5 млн рублей.

В итоге правоохранители арестовали троих фигурантов, одного оставили под подпиской о невыезде, а другому избрали меру пресечения в виде запрета определённых действий. Теперь их дело рассмотрит суд.

#Эмилия Каплунская#Криминал#Общество#Транспорт#Новосибирск#Уголовное дело#Полиция#2022
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