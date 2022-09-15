Банду угонщиков дорогих иномарок будут судить в Новосибирске - они украли на 12 млн

К кражам причастны обвиняемые в возрасте от 22 до 33 лет. По данным полиции, с июля по сентябрь 2021 года мужчины похитили семь иномарок, а затем продавали их по всей России.
Также причастность банды установили еще к 10 покушениям на кражи автомобилей и одному мошенничеству. Злоумышленники якобы под предлогом продажи иномарки украли у покупателя более 350 тыс. рублей. Общий ущерб превысил 12,5 млн рублей.
В итоге правоохранители арестовали троих фигурантов, одного оставили под подпиской о невыезде, а другому избрали меру пресечения в виде запрета определённых действий. Теперь их дело рассмотрит суд.