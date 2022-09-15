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Опасную яму залатали возле детсада и школы на Тимирязева в Новосибирске

Сегодня, 18:57
Фото: героя публикации
Огромную яму на улице Тимирязева в Новосибирске, из-за которой травмировались дети, ликвидировали. Об этом Atas.info сообщили в мэрии города.

Напомним, несколько дней назад на опасную яму между школой № 172 и детским садом № 59 журналисту сайта пожаловался местный житель Евгений Ночников. Он заявил, что дети падают и получают ссадины, натыкаясь на неё во время езды на самокатах и велосипедах. И эта яма беспокоит всех с 2019 года.

После нашей публикации на проблему отреагировали городские власти. Департамент образования мэрии Новосибирска сообщил, что яму уже ликвидировали.

«Специалисты департамента образования мэрии Новосибирска выезжали на место и обследовали его. Провели проверку по происшествиям. После организовали работы по ликвидации ямы. В настоящее время место провала засыпано щебнем и забетонировано силами администрации МБОУ СОШ № 172», - рассказали Atas.info в муниципалитете.

Новосибирец Евгений лично проверил выполнение работ на этом участке по Тимирязева. После он подтвердил, что ямы больше нет.

«Спасибо большое за обратную связь и быстрое реагирование на проблему».
#Алина Шефер#Город#Новосибирск#Яма#Дороги#Дети
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