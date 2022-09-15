Опасную яму залатали возле детсада и школы на Тимирязева в Новосибирске

Напомним, несколько дней назад на опасную яму между школой № 172 и детским садом № 59 журналисту сайта пожаловался местный житель Евгений Ночников. Он заявил, что дети падают и получают ссадины, натыкаясь на неё во время езды на самокатах и велосипедах. И эта яма беспокоит всех с 2019 года.