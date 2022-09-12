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Новосибирец заявил об опасной яме возле школы и детсада на Тимирязева

Сегодня, 13:03
Фото: Евгений Н, герой публикации
Глубокая яма в асфальте на улице Тимирязева обеспокоила неравнодушного жителя Новосибирска. Уже несколько детей и взрослых получали травмы, спотыкаясь об неё.
«Яма находится на тропинке между школой №172 и детским садиком №59. Там ежедневно проходят дети с родителями, пожилые люди. Также они ездят на самокатах и велосипедах. Часто падают и получают травмы», - рассказал Atas.info сибиряк Евгений Н.

По наблюдению мужчины, только за последние несколько дней из-за ямы расшибали колени и руки около 5 детей и 3 взрослых. Ситуацию также усугубляет плохое освещение тропинки вечером.

«Травмы, в основном, ссадины. Когда с самокатов или велосипедов падают вперёд лицом страдают руки, чтоб лицо не испачкать. Пока я никуда не обращался, но об этой яме писал ещё 21 мая 2019», - пояснил Евгений.

Мужчина добавил, что ещё 3 года назад после его обращения опасную дыру в асфальте залатали. Однако она появилась вновь через некоторое время и сейчас разрастается.

Фото: предоставил герой публикации

Редакция Atas.info отправила запрос в мэрию Новосибирска с просьбой разобраться в этой ситуации. Напомним, летом 2022 года произошла трагедия из-за подобной ямы. Маленькая девочка насмерть разбилась на самокате, споткнувшись об яму на территории детского сада.

Редакция Atas.info отправила запрос в мэрию Новосибирска с просьбой разобраться в этой ситуации. Напомним, летом 2022 года произошла трагедия из-за подобной ямы. Маленькая девочка насмерть разбилась на самокате, споткнувшись об яму на территории детского сада.

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#Алина Шефер#Город#Новосибирск#Общество#Дети
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