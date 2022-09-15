"Сибирская генерирующая компания" (СГК) официально объявила о начале отопительного сезона в Новосибирске с 15 сентября. Но это не значит, что батареи в квартирах горожан потеплеют. В первую очередь, к отоплению будут подключать социальные объекты: больницы, детские сады, школы и т. д. Как показывает практика, заполнение кипятком отопительной системы жилого фонда начнется ближе к концу месяца. Однако, если жители заранее подали заявку на подачу тепла раньше намеченного срока, их желание будет выполнено. И в Новосибирске уже есть квартиры с горячими батареями.
Сегодня же, 15 числа, согласно распоряжениям местных муниципалитетов, СГК начала подавать тепло в кузбасских городах Кемерово, Новокузнецк, Мыски и Белово, диспетчеры дали команду на включение отопления и в столице Тывы, Кызыле. В Минусинске (Красноярский край) власти решили, что тепло будет включено только 22 сентября.
А вот в городе Назарово Красноярского края тепло в жилье начали подавать еще вчера, 14 сентября. Социальный сектор получил отопление еще 6 сентября, причем обслуживает город станция СГК, и не сказать, что климатические условия в Назарово серьезно отличаются от новосибирских.
Дело в том, что срок начала отопительного сезона определяют не энергетики, а муниципальные власти. По правилам отопление должны включать не позднее дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха держалась ниже 8 градусов Цельсия.