"Сибирская генерирующая компания" (СГК) официально объявила о начале отопительного сезона в Новосибирске с 15 сентября. Но это не значит, что батареи в квартирах горожан потеплеют. В первую очередь, к отоплению будут подключать социальные объекты: больницы, детские сады, школы и т. д. Как показывает практика, заполнение кипятком отопительной системы жилого фонда начнется ближе к концу месяца. Однако, если жители заранее подали заявку на подачу тепла раньше намеченного срока, их желание будет выполнено. И в Новосибирске уже есть квартиры с горячими батареями.