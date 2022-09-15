atas.info
ГлавноеВсе новости

В Новосибирске 15 сентября включили отопление: почему батареи останутся холодными

Сегодня, 10:52
Фото: 1MI
С 15 сентября в Новосибирске официально стартует отопительный сезон. Но тепло в квартиры горожан подавать не будут. Разбираемся, в чем причина

"Сибирская генерирующая компания" (СГК) официально объявила о начале отопительного сезона в Новосибирске с 15 сентября. Но это не значит, что батареи в квартирах горожан потеплеют. В первую очередь, к отоплению будут подключать социальные объекты: больницы, детские сады, школы и т. д. Как показывает практика, заполнение кипятком отопительной системы жилого фонда начнется ближе к концу месяца. Однако, если жители заранее подали заявку на подачу тепла раньше намеченного срока, их желание будет выполнено. И в Новосибирске уже есть квартиры с горячими батареями.

Сегодня же, 15 числа, согласно распоряжениям местных муниципалитетов, СГК начала подавать тепло в кузбасских городах Кемерово, Новокузнецк, Мыски и Белово, диспетчеры дали команду на включение отопления и в столице Тывы, Кызыле. В Минусинске (Красноярский край) власти решили, что тепло будет включено только 22 сентября.

Жилой дом и два других объекта подключили к отоплению 8 сентября
Узнать подробнее

А вот в городе Назарово Красноярского края тепло в жилье начали подавать еще вчера, 14 сентября. Социальный сектор получил отопление еще 6 сентября, причем обслуживает город станция СГК, и не сказать, что климатические условия в Назарово серьезно отличаются от новосибирских.

Дело в том, что срок начала отопительного сезона определяют не энергетики, а муниципальные власти. По правилам отопление должны включать не позднее дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха держалась ниже 8 градусов Цельсия.

Читайте также:
Главный офис СГК эвакуировали в НовосибирскеЖители Новосибирска пожаловались на шум от ТЭЦ-2Движение машин по трем улицам ограничили в Новосибирске из-за аварии на теплотрассе
#Город#Новосибирск#2022#Отопление#СГК
Подпишитесь
«За такую стройку прорабов гонял бы ломами» - депутаты против концессии 7 поликлиник
Вчера, 18:21
С 16 сентября в Новосибирске на месяц закроют проезд по Ипподромской магистрали
Сегодня, 11:58
Срочно. Депутата Заксобрания Сидоренко задержали по делу о мошенничестве в Новосибирске
Сегодня, 13:21
Колонна военной техники со спецоперации на Украине проехала по Новосибирску
Сегодня, 08:15
НОВАТ открывает новый сезон 15 сентября 2022: изучаем цены на билеты
Сегодня, 10:19
Пистолет, присыпанный землей, нашли на улице жители «Чистой Слободы» в Новосибирске
Сегодня, 08:44