Под санкции США попали новосибирский институт СО РАН и завод «Север»

Минфин США вновь обновил список организаций из России, в отношении которых введены санкции. В их числе оказались Институт физики полупроводников СО РАН им. Ржанова и новосибирский завод АО «ПО «Север».

Санкции Америки затронули несколько десятков российских компаний, а также научных центров. По данным Министерства финансов США, санкционный список пополнился многопрофильным научно-производственным комплексом АО «ПО Север», входящий в структуру «Росатома». Это предприятие занимается разработкой и изготовлением широкой номенклатуры изделий радио-электротехнического и прецизионно-механического профиля. Также под санкции попал Институт физики полупроводников СО РАН имени Ржанова из Академгородка. Научный центр ведет разработки в области оптики, лазерной физики и других направлениях. Ранее Atas.info опубликовал список 48 недружественных стран, куда лучше не приезжать русским, по алфавиту.