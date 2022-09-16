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Под санкции США попали новосибирский институт СО РАН и завод «Север»

Сегодня, 05:10
Фото: Яндекс. Карты
Минфин США вновь обновил список организаций из России, в отношении которых введены санкции. В их числе оказались Институт физики полупроводников СО РАН им. Ржанова и новосибирский завод АО «ПО «Север».

Санкции Америки затронули несколько десятков российских компаний, а также научных центров. По данным Министерства финансов США, санкционный список пополнился многопрофильным научно-производственным комплексом АО «ПО Север», входящий в структуру «Росатома».  Это предприятие занимается разработкой и изготовлением широкой номенклатуры изделий радио-электротехнического и прецизионно-механического профиля.    

Также под санкции попал Институт физики полупроводников СО РАН имени Ржанова из Академгородка.  Научный центр ведет разработки в области оптики, лазерной физики и других направлениях.

Ранее Atas.info опубликовал список 48 недружественных стран, куда лучше не приезжать русским, по алфавиту. 

#Эмилия Каплунская#Общество#Город#Политика#Новосибирск#2022#Санкции
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