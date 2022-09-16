Так, проезд по Ипподромской магистрали начнут закрывать с 16 сентября до 16 октября – ровно месяц продлятся ограничения. Движение будет перекрыто с 23:00 до 05:00 на участке от пересечения с Большевистской до пересечения с Кирова.
Как рассказали в муниципалитете, это связано со строительством четвертого моста через реку Обь. Там проводятся работы по сбору и монтажу металлических балок пролетного строения четвертого моста. Объехать участок можно по улицам Мостовой и Кривощёковской.
Напомним, ранее о временном ограничении движения транспорта по проезду Энергетиков объявили в мэрии города. Ограничения также связаны со строительством четвертого моста.