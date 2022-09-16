Так, проезд по Ипподромской магистрали начнут закрывать с 16 сентября до 16 октября – ровно месяц продлятся ограничения. Движение будет перекрыто с 23:00 до 05:00 на участке от пересечения с Большевистской до пересечения с Кирова.