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В Новосибирске 16 сентября закроют ночной проезд по Ипподромской

Сегодня, 23:00
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Вид на Ипподромскую магистраль
С 16 сентября в Новосибирске на месяц закроют проезд по Ипподромской магистрали, о чем сообщают в мэрии города. Ограничения будут действовать месяц.

Так, проезд по Ипподромской магистрали начнут закрывать с 16 сентября до 16 октября – ровно месяц продлятся ограничения. Движение будет перекрыто с 23:00 до 05:00 на участке от пересечения с Большевистской до пересечения с Кирова.

Как рассказали в муниципалитете, это связано со строительством четвертого моста через реку Обь. Там проводятся работы по сбору и монтажу металлических балок пролетного строения четвертого моста. Объехать участок можно по улицам Мостовой и Кривощёковской. 

Напомним, ранее о временном ограничении движения транспорта по проезду Энергетиков объявили в мэрии города. Ограничения также связаны со строительством четвертого моста. 

#Эмилия Каплунская#Общество#Город#Транспорт#Новосибирск#2022
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