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Обгоревшее тело мужчины нашли при пожаре в новосибирском общежитии

Сегодня, 14:10
При пожаре в общежитии этой ночью в Новосибирске погиб мужчина, о чем сообщили в СУ СК по НСО.

По данным Следственного комитета, в пожаре умер 37-летний мужчина. Сам огонь вспыхнул утром, 18 сентября в здании на улице Объединения.

«Во время тушения было обнаружено тело мужчины 1985 года рождения с признаками сильного термического воздействия», - сообщили следователи.

По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное курение. На месте разбираются следователи. Начата доследственная проверка инцидента, назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы. По итогам проверки будет принято процессуальное решение. 

Напомним, что общежитие вспыхнуло в 5 утра в Калининском районе Новосибирска - жильцов эвакуировали. Огонь повредил домашние вещи и мебель на площади 15 кв. м. Возгорание ликвидировали час. В тушении пожара участвовали 61 человек и 18 единиц техники. 

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