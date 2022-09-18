Обгоревшее тело мужчины нашли при пожаре в новосибирском общежитии

Напомним, что общежитие вспыхнуло в 5 утра в Калининском районе Новосибирска - жильцов эвакуировали. Огонь повредил домашние вещи и мебель на площади 15 кв. м. Возгорание ликвидировали час. В тушении пожара участвовали 61 человек и 18 единиц техники.