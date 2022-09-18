Обгоревшее тело мужчины нашли при пожаре в новосибирском общежитии

По данным Следственного комитета, в пожаре умер 37-летний мужчина. Сам огонь вспыхнул утром, 18 сентября в здании на улице Объединения.
«Во время тушения было обнаружено тело мужчины 1985 года рождения с признаками сильного термического воздействия», - сообщили следователи.
По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное курение. На месте разбираются следователи. Начата доследственная проверка инцидента, назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
Напомним, что общежитие вспыхнуло в 5 утра в Калининском районе Новосибирска - жильцов эвакуировали. Огонь повредил домашние вещи и мебель на площади 15 кв. м. Возгорание ликвидировали час. В тушении пожара участвовали 61 человек и 18 единиц техники.