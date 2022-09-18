Откуда россияне берут деньги на покупку недвижимости – выяснил эксперт

Чаще всего жилье покупают пенсионеры. Россияне считают, что старики копят деньги по несколько десятилетий, сообщают newizv.ru. Кроме того, есть вариант и с наследством. Правда, вступить в него можно лишь через полгода, да и делиться с родственниками придется.