Откуда россияне берут деньги на покупку недвижимости – выяснил эксперт

«Возникает парадоксальная ситуация – зарплаты низкие, сбережений нет, наследства нет, ипотека не особо популярна, а деньги на покупку квартир есть. И много. Если честно у меня пока нет никакого хорошего объяснения этому…», — написал Иванов в своем блоге.
В комментариях к посту многие подписчики начали рассуждать на эту тему. Выяснилось, что некоторые уверены – накопить средства можно, но только соблюдая жесткую экономию.
Чаще всего жилье покупают пенсионеры. Россияне считают, что старики копят деньги по несколько десятилетий, сообщают newizv.ru. Кроме того, есть вариант и с наследством. Правда, вступить в него можно лишь через полгода, да и делиться с родственниками придется.
«Я думаю в основном это не совсем чистые деньги, если знать стоимость жилья, в условной Москве и среднюю зарплату. Вот и всё. Мои друзья все в ипотеке», — написал Иванов.
Речь идет о серой занятости, которая не декларируется доходом. К примеру, сфера услуг, или вахта - все это не учитывается в официальной статистике.