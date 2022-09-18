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Откуда россияне берут деньги на покупку недвижимости – выяснил эксперт

Сегодня, 04:44
Фото: 1MI
Россияне не имеют средств на покупку жилья, о чем свидетельствует официальная статистика. Не смотря на это, дома продолжают строиться, в квартиры приобретаться. Так все же, на какие деньги люди берут недвижимость – на этот вопрос попытался ответить социолог Петр Иванов.
«Возникает парадоксальная ситуация – зарплаты низкие, сбережений нет, наследства нет, ипотека не особо популярна, а деньги на покупку квартир есть. И много. Если честно у меня пока нет никакого хорошего объяснения этому…», — написал Иванов в своем блоге.

В комментариях к посту многие подписчики начали рассуждать на эту тему. Выяснилось, что некоторые уверены – накопить средства можно, но только соблюдая жесткую экономию.

Чаще всего жилье покупают пенсионеры. Россияне считают, что старики копят деньги по несколько десятилетий, сообщают newizv.ru. Кроме того, есть вариант и с наследством. Правда, вступить в него можно лишь через полгода, да и делиться с родственниками придется.

«Я думаю в основном это не совсем чистые деньги, если знать стоимость жилья, в условной Москве и среднюю зарплату. Вот и всё. Мои друзья все в ипотеке», — написал Иванов.  

Речь идет о серой занятости, которая не декларируется доходом. К примеру, сфера услуг, или вахта - все это не учитывается в официальной статистике.

#Эмилия Каплунская#Общество#Город#Россия#2022
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