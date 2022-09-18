Судоверфь и башни хотят построить в парке на левом берегу в Новосибирске

Студенты НГУАДИ, активисты и местные жители назвали объекты, которые они хотели бы видеть в новом парке – это экологические тропы, ремесленные слободы и велодорожки и виар-парк дополненной реальности.
Одно из самых интересных предложений – построить на лодочной станции судоверфь для постройки исторических кораблей, которая привлечет туристов. А также хотят установить башни для любования рассветом.
Также может появиться подвесной мост до острова Отдых или паром из парка. Студенты предложили еще установить в парке голограммы в полный рост и сенсорный сад.