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Судоверфь и башни хотят построить в парке на левом берегу в Новосибирске

Сегодня, 12:36
Фото: Зеленый Новосибирск
В Новосибирске на левом берегу реки Обь в будущем парке «Усть-Тула» хотят возвести башни и судоверфь для постройки исторических кораблей. Информацию предоставили в Telegram-канале «Зеленый Новосибирск».

Студенты НГУАДИ, активисты и местные жители назвали объекты, которые они хотели бы видеть в новом парке – это экологические тропы, ремесленные слободы и велодорожки и виар-парк дополненной реальности.

Одно из самых интересных предложений – построить на лодочной станции судоверфь для постройки исторических кораблей, которая привлечет туристов. А также хотят установить башни для любования рассветом.

Также может появиться подвесной мост до острова Отдых или паром из парка. Студенты предложили еще установить в парке голограммы в полный рост и сенсорный сад.

#Александр Кондратьев#Город#Новосибирск#Парк#Благоустройство#Строительство
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