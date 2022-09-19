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"Машина времени": кинодокументалисты представили уникальную хронику Новосибирска

Сегодня, 10:53
Новосибирские кинодокументалисты показали публике первые три серии проекта "Машина времени". Каждый из 20-минутных роликов сделан на основе материалов выпусков киножурнала "Сибирь на экране" и рассказывает о событиях 50-60 – годов

В кинозале "Синема" прошла премьера первых трех серий документального проекта "Машина времени", который посвящен истории Новосибирска, рассказанной сквозь призму кинохроники. Авторы используют материалы выпусков киножурнала "Сибирь на экране" производства Западно-Сибирской студии кинохроники. Черно-белые кадры перемежаются авторскими вставками из современности. В кадре работает автор сценария, известный новосибирский журналист Марк Готлиб. Подобная схема "перемещения во времени" отчасти напоминает работы Леонида Парфенова из цикла "Намедни".

"При отборе событий я руководствовался тем, что интересно мне. И отсечение материала было как раз самой главной проблемой, поскольку знаешь безусловно больше, чем говоришь. Отсечь, чтобы это не превращалось в лекцию, и чтобы не было на экране сплошной говорящей головы", - говорит Марк Готлиб.
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В сериях, которые открывают документальный цикл, рассказано о первом международном хоккейном матче в Новосибирске, нюансах дружбы Сибири с Китаем, открытии самого современного на тот момент городского гастронома "Под строкой", о нюансах сибирского партизанского движения в Гражданскую войну и многом другом.

По словам Готлиба, сейчас идут работы над четвертой серией проекта. Авторы, среди которых режиссеры Борис Травкин и Рафаэль Хайретидинов, оператор Антон Лещев и звукорежиссер Анатолий Антонов, не загадывают, сколько всего будет выпущено документальных короткометражек. Никакого финансирования на производство этих фильмов у энтузиастов нет, работа над историческими лентами идет в свободное время. Между тем, материала очень много – до сих часть выпусков "Сибирь на экране" даже не оцифрована.

Прокатная судьба "Машины времени" пока тоже туманна. В ближайшую субботу, 24 сентября, в кинозале "Синема" намечен еще один показ, по просьбе студентов факультета журналистики НГУ. На сервисах потокового видео фильмы пока недоступны.

 

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