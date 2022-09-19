По словам Готлиба, сейчас идут работы над четвертой серией проекта. Авторы, среди которых режиссеры Борис Травкин и Рафаэль Хайретидинов, оператор Антон Лещев и звукорежиссер Анатолий Антонов, не загадывают, сколько всего будет выпущено документальных короткометражек. Никакого финансирования на производство этих фильмов у энтузиастов нет, работа над историческими лентами идет в свободное время. Между тем, материала очень много – до сих часть выпусков "Сибирь на экране" даже не оцифрована.