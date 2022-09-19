Сам инцидент произошел в районе Мочищенского шоссе. Тогда волонтерам позвонили очевидцы и объяснили, что животное упало в глубокий коллектор. На место выехали волонтеры. Они спустились на автомобильном тросе и достали собаку. Глубина коллектора достигала четырех метров.