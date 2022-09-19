Сам инцидент произошел в районе Мочищенского шоссе. Тогда волонтерам позвонили очевидцы и объяснили, что животное упало в глубокий коллектор. На место выехали волонтеры. Они спустились на автомобильном тросе и достали собаку. Глубина коллектора достигала четырех метров.
«Сидит обессиленный, истощённый, несчётное количество клещей, скорее всего, травмирован. Упасть с четырёх метровой высоты и не травмироваться, просто не возможно», - рассказали в группе.
Кроме того, зоозащитники поделились, что пес исцарапал всю бетонную стену, так как пытался выбраться наружу. В итоге спасенную собаку отвезли в клинику на обследование.
Напомним, ранее у собаки оторвало хвост в ДТП с неизвестным водителем в Новосибирске.