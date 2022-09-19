atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Собака провалилась в глубокий коллектор в Новосибирске

Сегодня, 01:16
Фото: 1MI
В Новосибирске волонтеры спасли упавшую в коллектор собаку, о чем стало известно из группы «Animal_nsk - Новосибирск».

Сам инцидент произошел в районе Мочищенского шоссе. Тогда волонтерам позвонили очевидцы и объяснили, что животное упало в глубокий коллектор. На место выехали волонтеры. Они спустились на автомобильном тросе и достали собаку. Глубина коллектора достигала четырех метров.

«Сидит обессиленный, истощённый, несчётное количество клещей, скорее всего, травмирован. Упасть с четырёх метровой высоты и не травмироваться, просто не возможно», - рассказали в группе.

Кроме того, зоозащитники поделились, что пес исцарапал всю бетонную стену, так как пытался выбраться наружу. В итоге спасенную собаку отвезли в клинику на обследование.

Напомним, ранее у собаки оторвало хвост в ДТП с неизвестным водителем в Новосибирске.

#Эмилия Каплунская#Общество#Город#Происшествия#Новосибирск#2022
Подпишитесь
Опубликован график подключений отопления в домах Новосибирска с 19 сентября 2022
15 сентября, 15:32
Эксперты назвали зарплаты программистов и предсказали кризис IT-компаний
Вчера, 19:02
Срочно. Депутата Заксобрания Сидоренко задержали по делу о мошенничестве в Новосибирске
15 сентября, 13:21
Чудовище озера Чаны под Новосибирском: доисторический ящер или современный мутант?
16 сентября, 14:25
Эксперты назвали причину плохого туристического отдыха в России в 2022 году
Вчера, 18:24
Летняя жара до +27 вернется в Новосибирск – смотрим прогноз погоды на неделю
Вчера, 14:01