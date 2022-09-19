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Власти объяснили причину возврата стелы героям ВОВ в Новосибирске

Сегодня, 10:01
Фото: Сиб.фм
Глава Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам Новосибирска Сергей Канунников заявил, что им пришлось вернуться стелу в честь героев Великой Отечественной войны из-за негатива со стороны местных жителей.

Напомним, что памятный знак был убран из Заельцовского района города с целью переноса его к военному госпиталю. Позже выяснилось, что стелу решили «подвинуть» из-за того, что на том месте строят гостиницу. Жители Новосибирска и некоторые представители власти взбунтовались и пожаловались главе СК РФ Александру Бастрыкину, который и поручил вынести мэру города Анатолию Локтю представление – он заявлял, что якобы его сами ветераны просили перенести памятник.

Канунников рассказал НГС, что они не хотели навсегда сносить стелу, а только сменили местоположение, но это вызвало большие споры, поэтому они передумали восстанавливать её и вернули на место.

Он отметил, что в скором времени там обновят баннер и проведут реконструкцию элементов стелы, которые утратили первоначальный внешний вид.

#Александр Кондратьев#Город#Политика#Новосибирск#Стела#Ветераны#Власти
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