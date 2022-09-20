Мотосалон со снегоходами и квадроциклами сгорел на Станционной в Новосибирске

Пожар охватил мотосалон, который располагался по улице Станционной. До момента приезда пожарных горели деревянные паллеты. На них стояла техника.
В тушении огня принимали участие 3 единицы спецтехники и 12 пожарных. Пострадавших нет. Однако вся техника – 11 снегоходов и 15 квадроциклов полностью уничтожена. В настоящий момент специалисты разбираются в причинах произошедшего.
Напомним, также этой ночью сгорели два дома в Заельцовском районе Новосибирска. В одном из домов произошло обрушение кровли. Однако пострадавших нет. Ликвидировать возгорание удалось к 8 утра.