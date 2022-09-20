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Мотосалон со снегоходами и квадроциклами сгорел на Станционной в Новосибирске

Сегодня, 09:14
Фото: 1MI
Около четырех часов утра, 20 сентября в Ленинском районе Новосибирска произошел пожар, в котором были уничтожены квадроциклы. Об этом сообщают местные СМИ, ссылаясь на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

Пожар охватил мотосалон, который располагался по улице Станционной. До момента приезда пожарных горели деревянные паллеты. На них стояла техника.  

В тушении огня принимали участие 3 единицы спецтехники и 12 пожарных. Пострадавших нет. Однако вся техника – 11 снегоходов и 15 квадроциклов полностью уничтожена. В настоящий момент специалисты разбираются в причинах произошедшего.  

Напомним, также этой ночью сгорели два дома в Заельцовском районе Новосибирска. В одном из домов произошло обрушение кровли. Однако пострадавших нет. Ликвидировать возгорание удалось к 8 утра.

#Пожар#Общество#Город#Происшествия#Транспорт#Новосибирск#2022#Эмилия Каплунская
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