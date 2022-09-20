Однако, Васильев "не видит сложностей" в том, чтобы полностью закончить ремонт к 31 декабря 2024 года, как и планировалось ранее. В свою очередь, мэр Анатолий Локоть назвал такое отставание "первым сигналом, на который нужно обращать внимание" и потребовал от профильного департамента как минимум, закончить все работы по укладке асфальтового покрытия до конца сентября.