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Ремонт Октябрьского моста в Новосибирске идет с большим отставанием

Сегодня, 03:42
Фото: Дмитрий Тростников
Реконструкция одного из основных мостов в Новосибирске должна быть завершена до конца 2024 года, работы выполнены только на 10 процентов

Отставание от графика ремонта Октябрьского моста в Новосибирске составляет около 25 дней. Об этом сообщил в ходе аппаратного совещания в мэрии глава департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса Константин Васильев. По его словам, сейчас выполнено только около 10% от запланированного объема работ.

Однако, Васильев "не видит сложностей" в том, чтобы полностью закончить ремонт к 31 декабря 2024 года, как и планировалось ранее. В свою очередь, мэр Анатолий Локоть назвал такое отставание "первым сигналом, на который нужно обращать внимание" и потребовал от профильного департамента как минимум, закончить все работы по укладке асфальтового покрытия до конца сентября.

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Срок начала ремонта Октябрьского моста неоднократно переносили, реконструкцию начали 1 августа 2022 года. Это первый серьезный ремонт переправы за 70 лет. Подрядчик должен заменить все слои мостового полотна, перильные ограждения, мачты освещения и системы водоотвода с пролетного строения. Работы разделены на несколько этапов. Стоимость реконструкции составляет 2,2 млрд рублей.

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