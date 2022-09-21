Концерт Полины Гагариной на юбилее Новосибирской области обошелся в 9 млн

Выступление народной звезды заказала, судя по контракту, региональная ГАУК «Дирекция Программ». На певицу Гагарину составляли два договора – на организацию концерта и райдер.
Гонорар знаменитости составил 7 млн рублей. Остальная сумма, около 2 млн, приходится на обеспечение райдера. Их заключили 16 сентября 2022 года.
Напомним, Полина Гагарина выступит на Михайловской набережной в Новосибирске 24 сентября. В этот день область отметит свой юбилей. Также другим хедлайнером концерта станет певица Ханна.