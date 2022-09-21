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Концерт Полины Гагариной на юбилее Новосибирской области обошелся в 9 млн

Сегодня, 07:37
Фото: Полина Гагарина/ВК
В Новосибирске потратили 9 млн рублей на организацию концерта Полины Гагариной в честь 85-летия области. Стоимость указана на сайте госзакупок.

Выступление народной звезды заказала, судя по контракту, региональная ГАУК «Дирекция Программ». На певицу Гагарину составляли два договора – на организацию концерта и райдер.

Гонорар знаменитости составил 7 млн рублей. Остальная сумма, около 2 млн, приходится на обеспечение райдера. Их заключили 16 сентября 2022 года.

Напомним, Полина Гагарина выступит на Михайловской набережной в Новосибирске 24 сентября. В этот день область отметит свой юбилей. Также другим хедлайнером концерта станет певица Ханна.

 

Новосибирская область 85-летие – программа: концерт Полины Гагариной 24 сентября
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#Общество#Город#Юбилей Новосибирской области#Новосибирск#Новосибирская область#Праздник#Алина Шефер
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