Илья (ISAY) уточнил, что съемки клипа «Бабалех», предварительно, стартуют в ноябре 2022 года. По точным срокам пока неизвестно, у каждого они будут свои, в зависимости от роли. Анкеты на кастинг принимаются до 05 октября в группе «Музыкальный проект ISAY» во «ВКонтакте». На странице паблика её можно скачать, заполнить, а потом отправить сообщением в сообщество с прикрепленной вашей фотографией.