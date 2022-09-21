«ISAY мой сценический образ (Прим. редакции, настоящее имя Илья), под которым я выпустил уже три песни и два клипа. Сейчас я впервые собираю на съемки людей из своего родного Новосибирска, здесь и будет всё проходить. Предыдущие два клипа я снимал на площадках в Санкт-Петербурге. Съемочный процесс невероятных масштабов, и бюджет достаточно приличный: в 7 млн рублей обошелся клип «Ромашка», «Сочи» - 13 млн», - рассказал Atas.info певец ISAY.
Автор музыкального проекта рассказал, что клип на песню «Сочи» снимали в павильоне Ленфильма. Декорации были настолько масштабные, что впечатлили даже сотрудников киностудии, и они сняли про них репортаж.
Илья (Исай) большой любитель поюморить в своих треках и клипах - в этом ему не занимать. Любую банальность он выводит в сарказм, что смотрится выигрышно и радует фанатов. Клипы музыканта ISAY суммарно набирают на интернет-платформах по 10-15 миллионов просмотров.
Новый клип будет называться «Бабалех». Есть некая отсылка к «сладкому бубалеху» из фильма «Не шутите с зоханом», который прославился отбойным черным юмором.
«Я такой человек, с юмором по жизни. И все треки юмористической направленности, как и видеоряд. Никаких серьезностей и нейтральных подач. Нам нужно развести на позитивные эмоции зрителя. Новый трек обещаю, будет специфическим. Если про другие можно сказать «попса», то этот больше клубный дэнс».
Исполнитель ожидает на открытом кастинге порядка 500 новосибирцев. Примерно такое число людей, желающих поучаствовать в его проектах, он наблюдал в Питере.
«Из всех заявившихся мы выберем тех, кто нам 100-процентно подходит. Пока не могу сказать точно, сколько это будет человек поэтому, что ролей несколько. Главное, что поучаствовать могут все, без привязки к образованию, профессии, опыту съемок, одно но – возраст 18+. Это, чтобы не отсекать интересных и колоритных персонажей».
ISAY подчеркнул, что приоритетно набрать нужное количество артистов именно в Новосибирске. При возможном недоборе, съемки перенесут в Санкт-Петербург. При этом, вместе с коллективом певца в культурную столицу за его счет поедут новосибирцы, которых утвердили на роли.
«Не набираем нужный состав здесь – уезжаем в Питер. Всем утвержденным на съемки землякам оплачиваю проживание, перелеты и прочее. И там, мы огромной тусовкой начинаем творить. К тому же, каждый за свои роли получит гонорар. Его размер пока не скажу, будем определять, обговаривать, но не обидим».
Клипмейкер ISAY надеется, что участники получат от работы с ними большой, в-первую очередь, съемочный опыт. Установят связи, даже просто насладятся процессом и будут эти дни вспоминать долгие годы.
«Не исключено, что актеров могут заметить на площадке крупные, именитые режиссеры и пригласить поучаствовать в свои проекты. И я могу кого-то заметить и позвать на другие съемки когда-нибудь. Стоит отметить, прошлые клипы снимал известный в Питере режиссер Илья Северов. А в клипе «Сочи» роль продюсера, тот что в розовом костюме, исполнял заслуженный артист России Сергей Русскин».
Илья (ISAY) уточнил, что съемки клипа «Бабалех», предварительно, стартуют в ноябре 2022 года. По точным срокам пока неизвестно, у каждого они будут свои, в зависимости от роли. Анкеты на кастинг принимаются до 05 октября в группе «Музыкальный проект ISAY» во «ВКонтакте». На странице паблика её можно скачать, заполнить, а потом отправить сообщением в сообщество с прикрепленной вашей фотографией.