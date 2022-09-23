«Очень много свезенного на автобусах народа. Спросила у мимо проходящего мужчины с депутатским значком на груди: Мобилизацию что ли празднуют? В ответ услышала, что все должны радоваться мобилизации, а кто не радуется - должен уехать из России», - написала в своем Telegram-канале политик.