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Как прошел митинг-концерт в поддержку участников СВО в Новосибирске 23 сентября

Сегодня, 08:11
Фото: Александр Кондратьев / atas.info

Митинг-концерт в поддержку участников спецоперации прошел в Новосибирске – обзор

В Новосибирске 23 сентября прошел митинг-концерт в поддержку участников спецоперации на Украине. Корреспондент Atas.info побывал на месте проведения мероприятия и выяснил, кто и зачем туда пришел.

Мероприятие проходило по инициативе Фонда поддержки общественных инициатив «Волонтерский Форпост» в Центральном парке города. Организаторы приглашали посетить концерт всех, кто любит свою родину и желает поддержать спецоперацию на Украине. 

Участники митинг-концерта смогли посмотреть выступление лауреата международных конкурсов, солиста Новосибирского государственного академического театра оперы и балета Карена Мовсесяна, а также ансамбля «Дружина» и на артистов Новосибирского музыкального театра Яна Кованько и Андрей Дорошенко.

Фото: Александр Кондратьев

На концерт приехал губернатор Новосибирской области Андрей Травников и мэр Новосибирска Анатолий Локоть, но произошел неудобный момент – у них практически не работали микрофоны, поэтому последнему пришлось кричать со сцены.

«Локоть периодически выкрикивал «Нам нужно защищать родину!» и про то, что нужно избавляться от нацистов. После этого привезли какую-то бабушку из Херсонской области, которая голосовала за референдум», - передал корреспондент Atas.info.

Фото: Александр Кондратьев

Из присутствующих в основном были студенты из разных вузов города, а также работники работники бюджетных организаций. При этом привозили многих на этот концерт прямо на автобусах – об этом даже высказалась депутат Горсовета Светлана Каверзина. 

«Очень много свезенного на автобусах народа. Спросила у мимо проходящего мужчины с депутатским значком на груди: Мобилизацию что ли празднуют? В ответ услышала, что все должны радоваться мобилизации, а кто не радуется - должен уехать из России», - написала в своем Telegram-канале политик. 

Стоит отметить, что мероприятие проходило около двух часов, а потом большинство сели в свои автобусы и разъехались. 

Автобусы, на которых привозили участников концерта.
Фото: Светлана Каверзина / Телеграм
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