Мероприятие проходило по инициативе Фонда поддержки общественных инициатив «Волонтерский Форпост» в Центральном парке города. Организаторы приглашали посетить концерт всех, кто любит свою родину и желает поддержать спецоперацию на Украине.
Участники митинг-концерта смогли посмотреть выступление лауреата международных конкурсов, солиста Новосибирского государственного академического театра оперы и балета Карена Мовсесяна, а также ансамбля «Дружина» и на артистов Новосибирского музыкального театра Яна Кованько и Андрей Дорошенко.
На концерт приехал губернатор Новосибирской области Андрей Травников и мэр Новосибирска Анатолий Локоть, но произошел неудобный момент – у них практически не работали микрофоны, поэтому последнему пришлось кричать со сцены.
«Локоть периодически выкрикивал «Нам нужно защищать родину!» и про то, что нужно избавляться от нацистов. После этого привезли какую-то бабушку из Херсонской области, которая голосовала за референдум», - передал корреспондент Atas.info.
Из присутствующих в основном были студенты из разных вузов города, а также работники работники бюджетных организаций. При этом привозили многих на этот концерт прямо на автобусах – об этом даже высказалась депутат Горсовета Светлана Каверзина.
«Очень много свезенного на автобусах народа. Спросила у мимо проходящего мужчины с депутатским значком на груди: Мобилизацию что ли празднуют? В ответ услышала, что все должны радоваться мобилизации, а кто не радуется - должен уехать из России», - написала в своем Telegram-канале политик.
Стоит отметить, что мероприятие проходило около двух часов, а потом большинство сели в свои автобусы и разъехались.