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Жители Новосибирской области начали получать первые повестки о мобилизации

Сегодня, 06:37
Фото: atas.info
Первые повестки получили офицеры в Новосибирской области после объявления частичной мобилизации. Их могут призвать на службу на Донбасс.

Получившие повестку должны 23 сентября явиться в военкомат. Им дадут время на сборы, пишет «МК в Новосибирске» со ссылкой на вице-спикера Заксобрания региона Андрея Панферова.

Напомним, после введения частичной мобилизации возле некоторых военкоматах Новосибирска собрались очереди из добровольцев. Ранее Панферов пояснял, что призвать из них могут мужчин от 26 лет в первую очереди и тех, кто имеет опыт и военную специальность.

Ранее Atas.info писал, кого призовут на службу по мобилизации. Эксперт назвал возраста и специальности.

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#Алина Шефер#Общество#Спецоперация#Частичная мобилизация в России#Новосибирск#Новосибирская область#Мобилизация
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