Жители Новосибирской области начали получать первые повестки о мобилизации

Получившие повестку должны 23 сентября явиться в военкомат. Им дадут время на сборы, пишет «МК в Новосибирске» со ссылкой на вице-спикера Заксобрания региона Андрея Панферова.
Напомним, после введения частичной мобилизации возле некоторых военкоматах Новосибирска собрались очереди из добровольцев. Ранее Панферов пояснял, что призвать из них могут мужчин от 26 лет в первую очереди и тех, кто имеет опыт и военную специальность.
Ранее Atas.info писал, кого призовут на службу по мобилизации. Эксперт назвал возраста и специальности.