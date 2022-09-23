Жители Новосибирской области начали получать первые повестки о мобилизации

Напомним, после введения частичной мобилизации возле некоторых военкоматах Новосибирска собрались очереди из добровольцев. Ранее Панферов пояснял, что призвать из них могут мужчин от 26 лет в первую очереди и тех, кто имеет опыт и военную специальность.