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Туалет в новосибирской школе № 16 привел родителей в ужас

Сегодня, 02:28
Фото: 1MI
Первоклассники отказываются ходить в туалет для девочек в школе № 16 Новосибирска из-за антисанитарии. В учебном заведении ничего необычного в состоянии уборной не видят

Отец первоклассницы школы № 16 в Октябрьском районе Новосибирска пожаловался, его дочь отказывается посещать уборную для учеников. По словам мужчины, в туалете стоит вонь от прорванной трубы, по стенам размазан кал, туалетная бумага отсутствует, техничка неделями не выполняет свои обязанности.

В школе жалобы считают надуманными – говорят, несмотря на то, что ремонта давно не было, состояние туалетных удовлетворительное, уборщицы моют все помещения днем и вечером. Ну а то, что в туалетах не всегда стоит идеальная чистота, списывают на учеников начального звена. Мол, не все малыши привыкли пользоваться унитазом. Школа № 16 находится в частном секторе и у многих первоклашек дома туалеты находятся на улице.

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#Образование#Новосибирск#Дети#Школы#Гигиена
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