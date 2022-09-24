В школе жалобы считают надуманными – говорят, несмотря на то, что ремонта давно не было, состояние туалетных удовлетворительное, уборщицы моют все помещения днем и вечером. Ну а то, что в туалетах не всегда стоит идеальная чистота, списывают на учеников начального звена. Мол, не все малыши привыкли пользоваться унитазом. Школа № 16 находится в частном секторе и у многих первоклашек дома туалеты находятся на улице.