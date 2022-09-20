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В сельской школе под Новосибирском проведут ремонт за 700 млн рублей

Сегодня, 03:46
Фото: 1MI

В поселке Чик Новосибирской области отремонтируют школу почти за 700 млн рублей

В Новосибирской области в рабочем поселке Чик проведут ремонт в школе №7, о чем свидетельствуют данные сайта госзакупок.

Инициатором аукциона стало Министерство строительство региона. Стоимость контракта оценили в 700 миллионов рублей. Подрядчику на работу дают  750 дней.

В обязанности входит: снести здание (не указывается, какое именно), разработать покрытия для дорог рядом со школой, вставить новые окна и выполнить другие работы.

Делать это нужно с минимальным использованием технических средств и механизмов, чтобы сократить шум, пыль и загрязнение воздуха.

Напомним, что ремонт Октябрьского моста в Новосибирске идет с большим отставанием. Реконструкция одного из основных мостов в Новосибирске должна быть завершена до конца 2024 года, работы выполнены только на 10 процентов. 

#Эмилия Каплунская#Общество#Город#Образование#Новосибирск#Новосибирская область#2022#Дети#Ремонт
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