В сельской школе под Новосибирском проведут ремонт за 700 млн рублей

Инициатором аукциона стало Министерство строительство региона. Стоимость контракта оценили в 700 миллионов рублей. Подрядчику на работу дают 750 дней.
В обязанности входит: снести здание (не указывается, какое именно), разработать покрытия для дорог рядом со школой, вставить новые окна и выполнить другие работы.
Делать это нужно с минимальным использованием технических средств и механизмов, чтобы сократить шум, пыль и загрязнение воздуха.
Напомним, что ремонт Октябрьского моста в Новосибирске идет с большим отставанием. Реконструкция одного из основных мостов в Новосибирске должна быть завершена до конца 2024 года, работы выполнены только на 10 процентов.