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Новосибирцы устроили столпотворение у транспорта после концерта Гагариной

Сегодня, 08:15
Фото: atas.info

Транспортный коллапс образовался после концерта на набережной в Новосибирске

В субботу, 24 сентября на Михайловской набережной отмечался юбилей Новосибирской области. На праздник пришли тысячи человек, только вот добраться до дома оказалось большой проблемой.

На самой набережной были тысячи зрителей. Столпотворение было как во время концерта, так и после. По переходам к метро народ мог идти 10 минут, потому что уж слишком большое количество желающих хотели попасть на концерт или уйти с него. После завершения торжественной программы, новосибирцы ринулись на остановки, чтобы успеть уехать домой.

«Количество человек было не счесть. В автобусы забирались так, что держаться за поручни мало кому удавалось. В маршрутках также все было битком. Мы лично в 21:30 пытались уехать до НГПУ. Получилось не с первой попытки», - поделились с Atas.info посетители концерта.
«В метро было много народу и во время концерта и после. Когда праздник закончился, все пытались влезть в этот вагон. Кто-то решил прогуляться до станции Октябрьской пешком или Ленина. Ощущение было часа пика в Москве», - рассказала Atas.info зрительница.

Транспортный коллапс создал и огромные пробки в районе улицы Большевистской и остановки Восход. Многие пытались уехать на такси и ждали машины по полчаса.

#Эмилия Каплунская#Общество#Город#Транспорт#Юбилей Новосибирской области#Новосибирск#2022#Дороги
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