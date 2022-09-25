Новосибирцы устроили столпотворение у транспорта после концерта Гагариной

На самой набережной были тысячи зрителей. Столпотворение было как во время концерта, так и после. По переходам к метро народ мог идти 10 минут, потому что уж слишком большое количество желающих хотели попасть на концерт или уйти с него. После завершения торжественной программы, новосибирцы ринулись на остановки, чтобы успеть уехать домой.
«Количество человек было не счесть. В автобусы забирались так, что держаться за поручни мало кому удавалось. В маршрутках также все было битком. Мы лично в 21:30 пытались уехать до НГПУ. Получилось не с первой попытки», - поделились с Atas.info посетители концерта.
«В метро было много народу и во время концерта и после. Когда праздник закончился, все пытались влезть в этот вагон. Кто-то решил прогуляться до станции Октябрьской пешком или Ленина. Ощущение было часа пика в Москве», - рассказала Atas.info зрительница.
Транспортный коллапс создал и огромные пробки в районе улицы Большевистской и остановки Восход. Многие пытались уехать на такси и ждали машины по полчаса.