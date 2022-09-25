Новосибирцы устроили столпотворение у транспорта после концерта Гагариной

На самой набережной были тысячи зрителей. Столпотворение было как во время концерта, так и после. По переходам к метро народ мог идти 10 минут, потому что уж слишком большое количество желающих хотели попасть на концерт или уйти с него. После завершения торжественной программы, новосибирцы ринулись на остановки, чтобы успеть уехать домой.