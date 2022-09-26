atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Неадекватный полуголый мужчина заблокировал лифт в доме в Новосибирске

Сегодня, 02:29
Фото: ВК/Моя Первомайка
В Первомайском районе Новосибирска мужчина заблокировал двери лифта в доме. Об этом стало известно из группы «Моя Первомайка» в соцсети «ВКонтакте».

По словам автора поста, полуголый сибиряк находился в неадекватном состоянии. Мужчина держал двери лифта и не давал уехать жильцам. В итоге люди были вынуждены идти пешком.

«Полураздетый мужчина с признаками измененного сознания препятствовал движению лифта, в результате чего жители были вынуждены подниматься пешком», - говорится в посте группы.

На опубликованный кадрах заметно, что внутри лифта стоит новосибирец без обуви. Он постоянно нажимает на кнопку, чтобы двери были открыты. По каким причинам он это делал – непонятно.

#Эмилия Каплунская#Общество#Город#Новосибирск#2022
Подпишитесь
Срочно. Стрельба в школе Ижевска: что произошло и все официальные подробности
Сегодня, 15:46
Мобилизованный житель Новосибирска рассказал о первом дне в казарме
Сегодня, 11:01
Блогеру из Новосибирска подбросили записки с угрозами – это сделали две школьницы
Сегодня, 08:48
Вандалы разбили стекла и разграбили автомобили на ОбьГЭС в Новосибирске
Сегодня, 08:25
Военный из Тогучинского района Иван Вовк погиб на Украине
Сегодня, 08:14
Новосибирцы устроили столпотворение у транспорта после концерта Гагариной
Вчера, 15:15