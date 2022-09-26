Неадекватный полуголый мужчина заблокировал лифт в доме в Новосибирске

По словам автора поста, полуголый сибиряк находился в неадекватном состоянии. Мужчина держал двери лифта и не давал уехать жильцам. В итоге люди были вынуждены идти пешком.
«Полураздетый мужчина с признаками измененного сознания препятствовал движению лифта, в результате чего жители были вынуждены подниматься пешком», - говорится в посте группы.
На опубликованный кадрах заметно, что внутри лифта стоит новосибирец без обуви. Он постоянно нажимает на кнопку, чтобы двери были открыты. По каким причинам он это делал – непонятно.