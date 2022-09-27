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Полиция вторые сутки разыскивает мать брошенных детей в квартире Новосибирска

Сегодня, 06:32
Фото: 1MI
В Новосибирске полицейские ищут второй день женщину, которая оставила в пустой квартире своих детей.

Соседям пришлось вызвать спасателей в дом по улице Петухова. В квартире плакали дети. Двери никто не мог открыть изнутри.

Когда спасатели обеспечили доступ в помещение, то выяснилось, что там находились два мальчика 4 и 5 лет и 7-летняя девочка. Малышей отправили в реабилитационный центр, пока идут поиски их матери.

Напомним, что этот инцидент произошел 25 сентября в Кировском районе. О нем рассказали в службе МАСС. Ранее также трое маленьких детей застряли одни в квартире в Новосибирске.  Все обошлось без происшествий.

#Эмилия Каплунская#Общество#Город#Происшествия#Новосибирск#2022
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