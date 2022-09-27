Полиция вторые сутки разыскивает мать брошенных детей в квартире Новосибирска

Соседям пришлось вызвать спасателей в дом по улице Петухова. В квартире плакали дети. Двери никто не мог открыть изнутри.
Когда спасатели обеспечили доступ в помещение, то выяснилось, что там находились два мальчика 4 и 5 лет и 7-летняя девочка. Малышей отправили в реабилитационный центр, пока идут поиски их матери.
Напомним, что этот инцидент произошел 25 сентября в Кировском районе. О нем рассказали в службе МАСС. Ранее также трое маленьких детей застряли одни в квартире в Новосибирске. Все обошлось без происшествий.