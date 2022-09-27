Губернатор региона Андрей Травников уточнил, что пункт формирования удалось создать в кратчайшие сроки – за три дня. Туда попали частично мобилизованные из Новосибирской области и еще четырех регионов Сибири.
«Может, для кого-то это будет непривычно. Многие наши бойцы проходили военную службу несколько лет назад, но тем не менее даже возможность попробовать себя в разных условиях проживания, воспользоваться полигоном очень важна», - заявил Андрей Травников.
Стоит отметить, что в палаточный городок попадут не только рядовые, но и командиры составов.