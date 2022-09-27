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Стало известно в каких условиях живут мобилизованные в Новосибирской области

Сегодня, 09:09
Фото: nso.ru
Мобилизованные довольны палаточной жизнью в Новосибирской области - этим восхищается и глава региона.

Травников посетил палаточный лагерь для мобилизованных в Новосибирской области

В Новосибирской области мобилизованных резервистов поселили в палаточный лагерь для того, чтобы познать жизнь в полевых условиях. Информацию предоставили в пресс-службе областного правительства.

Губернатор региона Андрей Травников уточнил, что пункт формирования удалось создать в кратчайшие сроки – за три дня. Туда попали частично мобилизованные из Новосибирской области и еще четырех регионов Сибири. 

«Может, для кого-то это будет непривычно. Многие наши бойцы проходили военную службу несколько лет назад, но тем не менее даже возможность попробовать себя в разных условиях проживания, воспользоваться полигоном очень важна», - заявил Андрей Травников.

Стоит отметить, что в палаточный городок попадут не только рядовые, но и командиры составов. 

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников положительно оценил палаточную жизнь мобилизованных. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников положительно оценил палаточную жизнь мобилизованных.
Фото: nso.ru
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