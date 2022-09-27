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Задержан депутат новосибирского Заксобрания Лаптев: чем занимается, в чем подозревают

Сегодня, 03:59
Фото: Заксобрания НСО/M1

Чем занимался задержанный депутат Заксобрания Новосибирской области Владимир Лаптев

О задержании депутата Заксобрания Новосибирской области Владимире Лаптеве стало известно 27 сентября 2022 года. По предварительным данным, его подозревают в мошенничестве. Рассказываем, чем он занимался, какую должность занимает и в какой партии состоит.

На чем поймали депутата Лаптева:

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело о мошенничестве в отношении Лаптева. На его месте работы и дома проводят обыски.

По версии правоохранителей, депутат устроил в комиссию по экологии Заксобрания другого депутата, за которого получал зарплату сам. Так ему удалось преступно заработать около 900 000 рублей.

Чем занимался Владимир Лаптев – от директора института до депутата Заксобрания НСО

Владимир Лаптев окончил Новосибирский юридический институт (филиал ТГУ) по специальности юриста. Там он начал свою карьеру, занимал пост замдиректора вуза.

В 2015 году он стал членом Совета Федерации РФ от Законодательного собрания региона. А 13 сентября 2022 года был избран в Заксобрание Новосибирской области от партии «Единая Россия». Он занял пост председателя комиссии по экологии. Именно туда он протащил коллегу, за счет которого незаконно обогащался.

Депутат Лаптев за время службы был награжден различными медалями: «За заслуги перед Отечеством» II степени», «За безупречную службу» от МВД, медалью «Общественное признание» и почетным знаком.

Напомним, несколько дней назад по подозрению в мошенничестве задержали другого депутат Заксобрания региона Ивана Сидоренко

#Алина Шефер#Политика#Новосибирск#Новосибирская область#Депутат#Обыск
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