Задержан депутат новосибирского Заксобрания Лаптев: чем занимается, в чем подозревают

В 2015 году он стал членом Совета Федерации РФ от Законодательного собрания региона. А 13 сентября 2022 года был избран в Заксобрание Новосибирской области от партии «Единая Россия». Он занял пост председателя комиссии по экологии. Именно туда он протащил коллегу, за счет которого незаконно обогащался.