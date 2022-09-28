Всего на пикете собралось около 13 человек – они нарисовали одинаковые плакаты со словами «Свободу экс-сенатору по НСО В. В. Лаптеву. Куйбышев с вами!», а также держали листки бумаги составленные словом «Свободу».
Жители заявили, что он человек сердца и даже восстановил когда-то Спасский собор – жемчужину их города. При этом они считают, что Лаптев тратил свои деньги на преображение города, а иногда задействовал и федеральные программы.
Одно из главных названных его достоинств – это то, что он поддерживал президента России Владимира Путина, а особенно сейчас, когда проходит спецоперация на Украине.
Куйбышевцы не верят информации о задержании депутата за мошенничество – они считают, что это все провокация.
Мы все считаем, что Владимир Васильевич никогда не пошёл бы на нарушение Законов РФ, для нас он кристально честный человек, - заявили пикетирующие.
Именно такое мнение сложилось у местных жителей, что многих даже удивляет.