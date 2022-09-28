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Жителя Новосибирска посадили в тюрьму за производство водки и коньяка

Сегодня, 12:43
Фото: 1MI
В Новосибирске 53-летний бизнесмен был приговорен к 3 годам и 6 месяцам колонии строгого режима за незаконное производство водки и коньяка. Информацию предоставили в прокуратуре Кировского района.

По данным следствия, более пяти лет назад мужчина со знакомым арендовали склад на улице Петухова и закупили туда оборудование, бутылки, поддельные этикетки для водки и коньяка, а также липовые акцизы. Туда бизнесмен нанял работников и наладил производство, а грузовика развозили этот незаконный товар по магазинам.

Подпольный завод алкоголя накрыла полиция, которая провела экспертизу – там даже крепость не совпадала с этикеткой, а акцизы были поддельные.

Всего к концу 2017 года на складе обнаружили более 8,7 тысяч бутылок, в том числе бутылки водки и коньяка, якобы произведенных компаниями в Кольцово и в Дагестане. Тем самым, двум предприятиям был причинен ущерб на сумму более 450 тысяч рублей.

#Александр Кондратьев#Криминал#Новосибирск#Алкоголь#Спиртное#Продажа#Суд#Тюрьма
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