Жителя Новосибирска посадили в тюрьму за производство водки и коньяка

По данным следствия, более пяти лет назад мужчина со знакомым арендовали склад на улице Петухова и закупили туда оборудование, бутылки, поддельные этикетки для водки и коньяка, а также липовые акцизы. Туда бизнесмен нанял работников и наладил производство, а грузовика развозили этот незаконный товар по магазинам.
Подпольный завод алкоголя накрыла полиция, которая провела экспертизу – там даже крепость не совпадала с этикеткой, а акцизы были поддельные.
Всего к концу 2017 года на складе обнаружили более 8,7 тысяч бутылок, в том числе бутылки водки и коньяка, якобы произведенных компаниями в Кольцово и в Дагестане. Тем самым, двум предприятиям был причинен ущерб на сумму более 450 тысяч рублей.