Жителя Новосибирска посадили в тюрьму за производство водки и коньяка

По данным следствия, более пяти лет назад мужчина со знакомым арендовали склад на улице Петухова и закупили туда оборудование, бутылки, поддельные этикетки для водки и коньяка, а также липовые акцизы. Туда бизнесмен нанял работников и наладил производство, а грузовика развозили этот незаконный товар по магазинам.