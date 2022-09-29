Новыми депутатами новосибирского Заксобрания стали Андрей Биль и Виталий Новоселов

В четверг, 29 сентября им вручили депутатские удостоверения в ходе сессии депутатов Заксобрания. Ранее Биль и Новоселов участвовали в дополнительных выборах в Заксобрание по округам №4 и №10. Они получили 49% и 50% голосов.