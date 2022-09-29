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Новыми депутатами новосибирского Заксобрания стали Андрей Биль и Виталий Новоселов

Сегодня, 05:41
Фото: atas.info
Представили партии «Единая Россия» Андрей Биль и Виталий Новоселов стали депутатами Законодательного собрания Новосибирской области.

В четверг, 29 сентября им вручили депутатские удостоверения в ходе сессии депутатов Заксобрания. Ранее Биль и Новоселов участвовали в дополнительных выборах в Заксобрание по округам №4 и №10.  Они получили 49% и 50% голосов.

 

Фото: Единая Россия

Напомним, что в 4-й округ входят Барабинский и Здвинский районы области. Ранее депутат от округа Олег Иванинский сложил полномочия в связи с избранием в Госдуму РФ.  

В состав округа №10 входят город Чулым, Базовский, Большеникольский, Иткульский, Кабинетный, Осиновский, Чикманский сельсоветы и Коченевский район.  Депутата от округа Валентина Сичкарева лишили мандата после обвинительного приговора за мошенничество.

#Эмилия Каплунская#Политика#Общество#Новосибирск#2022
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